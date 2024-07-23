لماذا أصبحت السندات الصينية استثمارا مفضلا لدى الأجانب؟

زاد المستثمرون الأجانب بشكل كبير حيازاتهم من السندات القصيرة الأجل الصادرة عن البنوك الصينية، لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

وكانت العوائد الجذابة على شهادات الإيداع القابلة للتداول هي الدافع وراء هذا الارتفاع، على الرغم من انخفاض حيازات السندات السيادية.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بارتفاع حيازات المؤسسات الخارجية من السندات الصينية القابلة للتحويل إلى 972.6 مليار يوان (133.7 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

ويمثل هذا الرقم نحو 22.5% من إجمالي حيازاتهم من السندات الصينية لهذا الشهر بناءً على بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت السندات الصينية القابلة للتحويل -وهي أدوات دين قصيرة الأجل ذات فترات استحقاق تصل إلى عام- استثمارا مفضلا للمستثمرين الأجانب.

وتشير بلومبيرغ إلى أن العلاوة المكتسبة من مبادلة العملات الأجنبية باليوان في السوق المحلية جعلت هذه الأدوات جذابة بشكل خاص.

في المقابل، خفضت الصناديق العالمية حيازاتها من الديون السيادية الصينية بمقدار 28.1 مليار يوان (3.9 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي، وفقًا للبيانات الواردة من موقع "تشاينا بوند" الإلكتروني.

عوائد جذابة تدفع الطلب

وأدى انخفاض تكاليف الاقتراض باليوان في السوق الداخلية وتكاليف التحوط غير المكلفة من العملات الأجنبية إلى زيادة الاهتمام بالسندات القصيرة الأجل للبنوك الصينية.

وقال فرانسيس تشيونغ، رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في شركة "أوفر سي تشاينيز بانكينغ" في سنغافورة، لبلومبيرغ إن "هذه الفرصة السانحة لم تغلق بعد، ولكن من المرجح أن تكون مراكز المستثمرين ثقيلة، مما قد يؤدي إلى إبطاء التدفقات الإضافية في المستقبل".

وانخفض العائد على تلك السندات لمدة عام واحد من البنوك الصينية ذات التصنيف الائتماني "إيه إيه إيه" (AAA) إلى أقل بقليل من 2%.

ومع ذلك، يستفيد المشترون الأجانب من التجار المحليين الذين يدفعون مقابل مبادلة اليوان الخاص بهم بالدولار، مما يرفع العائد المتوقع إلى حوالي 6%.

ويعد هذا العائد جذابًا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية المماثلة، والتي انخفضت إلى حوالي 4.9%.

توقعات السوق

ويسلط الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي في السندات الصينية غير القابلة للتحويل الضوء على التحول الإستراتيجي في الصناديق العالمية التي تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى وسط بيئة اقتصادية راكدة.

وعلى الرغم من المواقف الثقيلة التي قد تؤدي إلى إبطاء التدفقات المستقبلية، فإن البيئة الحالية تظل مواتية لهذه الاستثمارات.

وفي حين أن الآثار الأوسع نطاقا على سوق السندات الصينية لا تزال غير واضحة، فإن الحيازات الكبيرة من السندات الصينية تعكس شهية قوية للاستثمارات القصيرة الأجل والعالية العائد.