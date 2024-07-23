لماذا أصبحت السندات الصينية استثمارا مفضلا للأجانب؟

زاد المستثمرون الأجانب بشكل كبير حيازاتهم من السندات القصيرة الأجل الصادرة عن البنوك الصينية، لتصل إلى مستوى قياسي جديد. في الوقت الذي تستمر المعدلات الجذابة لمبادلة الدولار (الأميركي) باليوان (العملة الصينية) في زيادة العائدات المتاحة على هذه الديون.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بارتفاع حيازات المؤسسات الأجنبية من شهادات الإيداع الصينية القابلة للتحويل إلى 972.6 مليار يوان (133.7 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

ويمثل هذا الرقم نحو 22.5% من إجمالي حيازاتهم من السندات الصينية -لهذا الشهر- بناءً على بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت السندات الصينية القابلة للتحويل -وهي أدوات دين قصيرة الأجل ذات فترات استحقاق تصل إلى عام- استثمارا شائعا للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى استثمار الأقساط التي يحصلون عليها في مبادلة العملات الأجنبية باليوان في السوق المحلية.

في المقابل، خفضت الصناديق العالمية حيازاتها من الديون السيادية الصينية بمقدار 28.1 مليار يوان (3.9 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي، وفقًا للبيانات الواردة من موقع "تشاينا بوند" الإلكتروني.

عوائد جذابة

وأدى انخفاض تكاليف الاقتراض باليوان في السوق الداخلية، وتكاليف التحوط غير المكلفة من العملات الأجنبية، إلى زيادة الاهتمام بالسندات القصيرة الأجل للبنوك الصينية.

وقال فرانسيس تشيونغ، رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في شركة "أوفر سي تشاينيز بانكينغ" في سنغافورة -في تصريح لبلومبيرغ- إن هذه الفرصة السانحة لم تغلق بعد "ولكن من المرجح أن تكون مراكز المستثمرين ثقيلة، مما قد يؤدي إلى إبطاء التدفقات الإضافية في المستقبل".

وبينما تراجع العائد على سندات البنوك الصينية ذات التصنيف الائتماني "إيه إيه إيه" (AAA) بأجل سنة إلى أقل قليلًا من 2%، يستفيد المشترون الأجانب من التجار المحليين الذين يدفعون مقابل مبادلة اليوان الخاص بهم بالدولار، مما يرفع العائد المتوقع إلى حوالي 6%.

ويعد هذا العائد جذابًا مقارنة بسندات الخزانة الأميركية المماثلة، والتي انخفضت إلى حوالي 4.9%.

توقعات السوق

ويسلط الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي بالسندات الصينية غير القابلة للتحويل الضوء على التحول الإستراتيجي في الصناديق العالمية التي تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى وسط بيئة اقتصادية راكدة.

وفي حين أن الآثار الأوسع نطاقا على سوق السندات الصينية لا تزال غير واضحة، فإن الحيازات الكبيرة من السندات الصينية تعكس شهية قوية للاستثمارات القصيرة الأجل والعالية العائد.