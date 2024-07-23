اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين باليمن

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بالاتفاق على تدابير عدة لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأضاف غروندبرغ في بيان أن الاتفاق المكتوب ينص على:

إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين.

التوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

استئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى 3 يوميا.

تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة.

وأشار المبعوث الأممي إلى ما وصفه بالدور المهم الذي لعبته السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها.

وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر قرارا بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت الجماعة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.

وأصدرت الحكومة قرارا بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.

ومؤخرا، ظهر صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة فاقمها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين.