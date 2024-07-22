واردات الذهب الصينية تنخفض وسط ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي

انخفضت واردات الصين من الذهب بشكل كبير، ما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد على طلب المستهلكين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات رسمية صدرت يوم أمس الأحد أن الصين -أكبر مستهلك للسبائك في العالم- شهدت انخفاضا في وارداتها من الذهب بنحو 60% الشهر الماضي، إذ بلغت 58.9 طنا، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2022.

ويأتي انخفاض الواردات في أعقاب فترة من الشراء القوي مدفوعة بالمخاوف بشأن ضعف العملة وتعثر قطاع العقارات، حسب ما ذكرته الوكالة.

وعلى الرغم من ذلك، ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، انخفض الطلب على العناصر التقديرية مثل المجوهرات الذهبية.

وعلق سامسون لي، المحلل المقيم في هونغ كونغ في حديث لبلومبيرغ قائلا "في هذا الاقتصاد، يشدد الناس إنفاقهم"، مشيرا إلى أن بعض الأفراد ربما يمنحون الأولوية للمدخرات لسداد الديون الحالية.

وتقول بلومبيرغ إن ارتفاع أسعار الذهب، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، أدى أيضا إلى ردع المشترين، فقد تم تسجيل الرقم القياسي الأخير الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا.

وقد أدى هذا الانخفاض في الطلب الصيني إلى تداول الأسعار الفورية في شنغهاي بخصم نادر عن المؤشر الدولي هذا الشهر.

وأوقف البنك المركزي الصيني -وفقا لبلومبيرغ- أيضا مشترياته من الذهب لمدة شهرين في مايو/أيار ويونيو/حزيران بعد موجة شراء استمرت 18 شهرا.

وقد أسهم هذا التوقف في المشتريات في انخفاض الطلب، ما قد يجعل المعدن الثمين عرضة لمزيد من التراجع إذا تعمق التباطؤ الاقتصادي في الصين.