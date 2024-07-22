كاثي باسيفيك للطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 2025

مددت شركة طيران "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

ومثل جميع شركات الطيران الأجنبية علقت "كاثي باسيفيك" في البداية رحلاتها إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تاريخ بدء الحرب على غزة، ومنذ ذلك الحين تم تمديد التعليق حتى مارس/آذار 2024 ثم إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولم تستأنف العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد على الرغم من أن "إيزي جت" والخطوط الجوية الأميركية و"إير كندا" وغيرها من المقرر أن تجدد خدماتها إلى تل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتنضم شركة "كاثي باسيفيك" إلى الخطوط الجوية التركية -التي كانت تدير في السابق 12 رحلة يومية من إسطنبول إلى تل أبيب- في عدم تجديد الرحلات حتى العام المقبل.

وقبل الحرب قامت "كاثي باسيفيك" بتشغيل 3 رحلات أسبوعية بين هونغ كونغ وتل أبيب.

خسائر السياحة الإسرائيلية

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي، دخل إسرائيل 288 ألف سائح بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2024 مقارنة بـ1.3 مليون زاروها في الفترة ذاتها من 2023، مما يعني أن قطاع السياحة خسر 80% على أساس سنوي.

واستقبلت إسرائيل 3 ملايين سائح العام السابق للحرب ضخوا ما يصل إلى 5 مليارات دولار في اقتصادها، قبل أن تتسبب الحرب في وقف العمل بمعظم القطاعات المرتبطة بالسياحة.