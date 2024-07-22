المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة واليوان يتراجع

خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة اليوم الاثنين، في خطوة اعتبرت مفاجئة لأسواق المال في الصين.

وذكر بيان لبنك الشعب الصيني أنه خفض سعر الفائدة لمدة 5 سنوات -وهو معيار للقروض العقارية- بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.85% من 3.95%.

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كما خفض معدل الفائدة لمدة عام واحد إلى 3.35% من 3.45%، ضمن محاولات البنك إنعاش قطاع العقارات المتعثر ودعم الاقتصاد المتباطئ.

وخفض البنك متطلبات الضمانات لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل للبنوك، معللا ذلك بتخفيف الضغط على سوق السندات.

وإثر قرار رفع أسعار الفائدة هبط اليوان الصيني أمام الدولار، وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 7.1335 يوانات لكل دولار بتراجع عن مستوى يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكان عند 7.1315 يوانات للدولار الواحد.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، ويتحدد هذا السعر على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك (بين البنوك) يوميا.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم منذ جائحة كورونا، في حين كان التراجع في سوق العقارات عائقا رئيسيا لتحقيق النمو.

وانخفض النمو الاقتصادي إلى 4.7% في الصين خلال الربع الثاني 2024، لكنه ظل عند المعدل المستهدف للحكومة البالغ نحو 5% في النصف الأول من العام.

وتفاقمت أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في يونيو/حزيران الماضي مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، مما أضر بثقة المستهلك وقيّد قدرة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على توليد أموال جديدة من خلال مبيعات الأراضي.