الذهب يصعد عقب قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 وتحول المتعاملين إلى الذهب الملاذ الآمن في مواجهة آفاق غامضة على صعيد السياسة وفي أسواق المال.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2405.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2407.20 دولارات، قبل أن يقلص قليلا من مكاسبه لاحقا، وبلغ سعر الذهب حتى كتابة هذا التقرير 2403 دولارات للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" إن احتمال خفض أسعار الفائدة والغموض السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب، والظروف مهيأة لتحقيق الذهب ارتفاعا قياسيا آخر قبل نهاية عام 2024.

وتراجع الدولار في رد فعل أولي على تخلي الرئيس الأميركي جو بايدن عن مواصلة السباق لإعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعند قبول ترشيح الحزب الجمهوري كرر ترامب وعده بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أيضا أن تؤدي عودة ترامب للبيت الأبيض إلى تشديد العلاقات التجارية.

وسجل الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولارا الأسبوع الماضي، وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وعلى صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة وبيانات أخرى، منها مؤشرات مديري المشتريات من "ستاندرد آند بورز غلوبال" لشهر يوليو/تموز الحالي والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ثم بيانات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى: