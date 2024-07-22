التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.8% على أساس سنوي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية) اليوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي في المملكة، قياسا بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.8% في يونيو/حزيران الماضي من 0.4% في مايو/أيار الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 1.7% مقارنة بالعام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.9%.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي.