تراجعات في بورصة تل أبيب بعد غارة إسرائيلية على ميناء الحديدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب؛ بعد أن شنت إسرائيل ضربة على ميناء الحديدة باليمن أعقبها توعّد من جانب جماعة الحوثي برد قوي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انخفض مؤشر TA-125 القياسي في بورصة تل أبيب ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة 1.1%، كما انخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.3%، قبل أن تقلص هذه المؤشرات بعضا من خسائرها لاحقا.

كذلك تراجع مؤشر TA-Construction بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر TA-Biomed بنسبة 2%، حسب المصدر نفسه.

واليوم الأحد أعلنت جماعة الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" في إيلات ردا على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة الحديدة، وتوعدت إسرائيل بـ"رد عظيم".

وكانت 20 مقاتلة إسرائيلية شنت أمس السبت غارات استهدفت محطة توليد الكهرباء ومحطة تكرير النفط في ميناء الحديدة، فضلا عن مقر شركة النفط في المحافظة (غربي اليمن) بذريعة الرد على الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرة مسيرة على تل أبيب فجر أول أمس الجمعة وأسفر عن مقتل إسرائيلي.