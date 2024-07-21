قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا بدأ اليوم الأحد، وأضاف البيان أن الشبكة ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 ميغاوات من الكهرباء.

ووفقا للبيان فإن الكهرباء المستوردة عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 115 كيلومترا، ستستخدم لتوفير الإمدادات لـ3 مناطق شمال العراق.

ويستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40% من الإمدادات من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، خاصة في أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد.

وتقطع إيران إمداداتها بشكل متكرر عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في الداخل وأيضا لأن العراق يواجه صعوبة في سداد تكلفة الواردات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وتضغط الولايات المتحدة على العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- لخفض الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها: "هذا الربط الدولي المهم لتبادل الطاقة يعتبر إنجازا كبيرا للحكومة لا سيما أنه متلكئ منذ حوالي 20 عاما".

وأشارت إلى أن مشروع الربط بين العراق وتركيا بدأ منذ العام 2004 لكنه تأخر.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستهلك أكثر من 23 ألف ميغاوات، مقارنة بإنتاج بلغ سابقا 19 ألف ميغاوات فقط.

مشاريع ربط أخرى

وقالت وزارة الكهرباء العراقية إن العراق سيكمل أيضا خط ربط بشبكة الكهرباء الكويتية بحلول نهاية عام 2024.

وبدأ خط ربط كهربائي بين الأردن والعراق في توصيل الإمدادات في مارس/آذار الماضي، ليزود الشبكة في غرب العراق بقدرة 40 ميغاواتا.

وأكد وزير الكهرباء وقتها أن مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن يمتد على 3 مراحل ومن المقرر أن تصل طاقته إلى 500 ميغاوات في مرحلته الثالثة بعد تفعيل الربط الثلاثي بين ‏العراق والأردن ومصر.