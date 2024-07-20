بوينغ: صناعة الطيران تحتاج 44 ألف طائرة بحلول 2043

توقعت شركة بوينغ الأميركية للطائرات أن تصبح صناعة الطيران بحاجة لنحو 44 ألف طائرة على مدار العقدين المقبلين.

وقالت بوينغ -في أحدث توقعاتها طويلة الأمد أمس الجمعة- إن إجمالي عدد طائرات الركاب والشحن المستخدمة حول العالم سيتضاعف تقريبا بحلول 2043 .

وأوضح مدير بوينغ، دارين هولست، أن السفر أصبح أكثر أهمية للناس الآن مقارنة بفترة جائحة فيروس كورونا، وأن الطلب يتزايد.

ورفعت بوينغ توقعاتها للطلب بواقع 3% خلال عام، بينما سيكون نحو 3 أرباع الطائرات المطلوبة ذات ممر واحد.

وتلعب الطائرات المنخفضة التكلفة دورا رئيسيا في هذا، بحسب هولست، مضيفا أنه من المتوقع أن يأتي خمس الطلب الطويل الأمد من الصين وحدها.