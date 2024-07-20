الأسهم الأميركية والأوروبية تخسر بعد عطل تقني عالمي

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها اليوم السبت إذ أدت الفوضى المرتبطة بخلل تقني عالمي بسبب عطل برمجي إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق المضطربة بالفعل، كما تراجعت الأسهم الأوروبية.

وأدى هذه الخلل التقني العالمي واسع النطاق إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والخدمات المصرفية والرعاية الصحية، بعد أن تسبب خلل في برنامج لشركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني، في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للحوم الدجاج في العالم list 2 of 2 هل تنفجر فقاعة أسواق الأسهم العالمية قريبا؟ end of list

وتكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت، خسائر، فيما كان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضا.

وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500، أسوأ أداء منذ أبريل/نيسان الماضي، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.71%

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 0.81%

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.93%

الأسهم الأوروبية تهبط

وأغلقت الأسهم الأوروبية -أمس الجمعة- على انخفاض مع عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا وصدور بعض نتائج الأعمال المخيبة للآمال إلى جانب هبوط أسهم مرتبطة بالسلع الأولية، لتختتم بذلك أسبوعا مضطربا انتهى بعطل تقني عالمي اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8% وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، كما تكبد خسارة أسبوعية هي الكبرى منذ بداية العام الجاري وبلغت أكثر من 2%.

وكان المؤشر الفرعي لأسهم السفر والترفيه من بين أكبر الخاسرين بانخفاض 2.1%.

عودة الخدمات بعد عطل تقني عالمي

وعاد تداول النفط والغاز والطاقة والأسهم والعملات والسندات إلى طبيعته بعد عطل تقني عالمي أعاق العمليات في شركات خدمات مالية وبنوك من لندن إلى سنغافورة.

كما عادت الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، من شركات طيران إلى قطاعات الرعاية الصحية والشحن والشؤون المالية، إلى العمل تدريجيا أمس الجمعة.

وكشف هذا العطل العالمي الثغرات الناشئة عن تحول العالم إلى التكنولوجيا المترابطة عقب جائحة كوفيد.

وبعد حل مشكلة العطل، تتعامل الشركات الآن مع تراكم الرحلات الجوية والمواعيد الطبية والطلبيات، وتواجه الشركات أيضا تساؤلات عن كيفية تفادي انقطاع الخدمات مستقبلا بسبب التكنولوجيا التي يُفترض أن تحمي أنظمتها.