أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للحوم الدجاج في العالم

يعد الدجاج أحد أكثر الأطعمة شعبية في العالم، وهو أحد أكثر الطيور انتشارًا على كوكب الأرض، وفي هذا التقرير نعرض أكثر البلدان إنتاجا وكذلك أحجام الاستهلاك.

1- الأهمية الاقتصادية لسوق لحوم الدجاج بالعالم

بلغ عدد الدجاج في العالم عام 2023 أكثر من 34.4 مليار دجاجة، بمعدل 4 دجاجات لكل شخص، وفق ما ذكرت "مؤسسة عالم الحيوان" (world animal foundation) وذلك ارتفاعًا من 14.4 مليار دجاجة عام 2000.

عام 2023، أنتجت الولايات المتحدة وحدها حوالي 21 مليون طن متري من الدجاج اللاحم، وهي أكبر منتج للحوم الدجاج في العالم، وتأتي البرازيل في المركز الثاني بـ14.9 مليون طن متري من الدجاج اللاحم في ذات العام، وفق منصة "ستاتيستا" الإحصائية.

البرازيل تتمتع صناعة الدجاج بأهمية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، إذ يعد إنتاج الدواجن استثمارًا مستقرًا يوفر بروتينًا حيوانيًا عالي الجودة بأسعار معقولة، وفرص عمل ودخلًا لأصحاب المزارع الصغيرة.

تلعب صناعة الدواجن دورًا حيويا في ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتلبية طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية عالية الجودة.

2- حجم سوق لحوم الدجاج بالعالم

توسع سوق لحوم الدجاج العالمي بسرعة في السنوات الثلاثين الماضية، وبلغت قيمة سوق الدجاج العالمية 312.1 مليار دولار عام 2022، وفق ما ذكرت منصة (بولتري بروديوسر).

ارتفع حجم سوق الدواجن العالمي إلى 360.5 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 385.4 مليار دولار عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9%، ومن المتوقع أن يصل إلى 487.39 مليار دولار عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5%، وفق ما ذكر تقرير سوق الدواجن العالمي الذي أصدرته مؤسسة ريسيرتش أند ماركتس مؤخرا.

ويُعزى النمو التاريخي في سوق منتجات لحوم الدواجن إلى:

التوسع الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة.

زيادة استهلاك اللحوم في العالم.

زيادة الوعي بالفوائد الصحية للحوم الدواجن.

الدخل المتاح.

وقد صاحب هذا التوسع تحديثات وتحول إلى النظم الآلية بصورة كبيرة في طرق تربية الدواجن، فضلًا عن ابتكار أصناف جديدة من خلال الهندسة الجينية تسمح بإنتاجية أعلى مما سبق.

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ورغم ارتفاع استهلاك اللحوم عمومًا من حيث الكمية المطلقة والفردية، فإن إنتاج واستهلاك لحوم الدجاج كان الأكثر فعالية وانتشارًا من أصناف وأنواع اللحوم الأخرى بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأسعار مقارنة بغيرها مما زاد من استهلاك لحوم الدجاج على مستوى العالم.

3- حجم استهلاك لحوم الدجاج في العالم

تُعد الولايات المتحدة الدولة التي لديها أعلى معدل استهلاك للدجاج في العالم، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك لحوم الدجاج بالولايات المتحدة حوالي 96.9 رطلا عام 2022، وزاد بشكل سنوي منذ عام 2010 وفق ما ذكرت "ستاتيستا".

ولا تقتصر هذه الزيادة على الولايات المتحدة فقط، فقد زاد استهلاك لحوم الدجاج في جميع الدول والمناطق تقريبًا، بسبب الأسعار المنخفضة نسبيًا، وتوفر المنتج، ونسبة البروتين والدهون المنخفضة.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك لحوم الدجاج في جميع أنحاء العالم، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الدواجن في الأنظمة الغذائية الوطنية للعديد من البلدان الناشئة المكتظة بالسكان، بما في ذلك الصين وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان وبيرو والفلبين وفيتنام ودول منطقة الشرق الأوسط.

أكبر 10 دول منتجة للحوم الدجاج في العالم

نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحوم الدجاج عام 2023/2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الولايات المتحدة: 21.08 مليون طن متري (20% من الإنتاج العالمي) البرازيل: 14.9 مليون طن متري (14%) الصين: 14.8 مليون طن متري (14%) دول الاتحاد الأوروبي: 11.06 مليون طن متري (11%) روسيا: 4.88 ملايين طن متري (5%) المكسيك: 3.89 ملايين طن متري (4%) تايلند: 3.45 ملايين طن متري (3%) الأرجنتين: 2.33 مليون طن متري (2%) تركيا: 2.33 مليون طن متري (2%) كولومبيا: 1.89 مليون طن متري (2%)

أكبر 10 دول مصدّرة للحوم الدجاج في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للدجاج اللاحم في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا:

البرازيل: 4.75 ملايين طن متري الولايات المتحدة: 3.34 ملايين طن متري دول الاتحاد الأوروبي: 1.7 مليون طن متري تايلند: مليون طن متري واحد تركيا: 600 ألف طن متري الصين: 535 ألف طن متري أوكرانيا: 450 ألف طن متري المملكة المتحدة: 275 ألف طن متري روسيا: 250 ألف طن متري بيلاروسيا: 165 ألف طن متري

أكبر 10 دول مستوردة للحوم الدجاج في العالم

تعد الصين أكبر دولة مستوردة للحوم الدجاج في العالم بسبب عدد السكان الكبير، وتبرز في قائمة كبار المستوردين بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والعراق.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للحوم الدواجن في العالم عام 2022 مقدرة وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي ورلد" (oec.world).

الصين: 3.76 مليارات دولار (10.5% من لحوم الدواجن المستورد في العالم) ألمانيا: 2.51 مليار دولار (6.99%) فرنسا: 2.05 مليار دولار (5.69%) المملكة المتحدة: 1.86 مليار دولار (5.17%) هولندا: 1.69 مليار دولار (4.69%) المكسيك: 1.54 مليار دولار (4.29%) السعودية: 1.29 مليار دولار (3.59%) الإمارات: 1.23 مليار دولار (3.43%) العراق: 808 ملايين دولار (2.25%) هونغ كونغ: 760 مليون دولار (2.12%)

أكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج

وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للحوم الدجاج عام 2023 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية: