لا يزال إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في العالم اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2024، في حين تراجع وارن بافيت إلى المركز العاشر بعد تبرع خيري كبير.

ووفقا لمقال حديث نشرته مجلة فوربس، فإن الثروة المجمعة لأغنى 10 أفراد في العالم تبلغ الآن 1.66 تريليون دولار، بزيادة قدرها 76 مليار دولار عن الشهر السابق.

1- إيلون ماسك

شهدت ثروة إيلون ماسك -وفقا لتقرير فوربس- زيادة ملحوظة بلغت 11.1 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إجمالي صافي ثروته إلى 221.4 مليار دولار.

وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتصويت المساهمين في تسلا لصالح احتفاظ ماسك بما يقرب من 50 مليار دولار في خيارات الأسهم القائمة على الأداء.

وعلى الرغم من أن فوربس تخصم هذه الخيارات بنسبة 50% حتى تنتهي عملية الاستئناف المطولة، فإن صافي ثروة ماسك ارتفع بنحو 19 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد ماسك المزيد من المكاسب من "سبيس إكس"، وفق تقدير فوربس، والتي من المقرر أن تبيع أسهمًا في عرض مناقصة تقدر قيمة الشركة بمبلغ 210 مليارات دولار، ارتفاعًا من 180 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويمتلك ماسك ما يقدر بنحو 42% من أسهم الشركة.

2- بيزوس مجددا إلى المركز الثاني

وانتقل جيف بيزوس مؤسس أمازون إلى المركز الثاني بثروة صافية قدرها 210.2 مليارات دولار. وزادت ثروة بيزوس -وفق فوربس- بمقدار 15.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون تريليوني دولار لأول مرة.

ويظل بيزوس رئيسًا لشركة أمازون بعد تنحيه عن منصبه رئيسا تنفيذيا في يوليو/تموز 2021، ويواصل الاستثمار في مشاريع مختلفة، بما في ذلك "بلو أوريجين" و"إير بي إن بي".

3- أرنو يتراجع للمركز الثالث

وتراجع برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش"، إلى المركز الثالث بعد أن فقد لقبه كأغنى شخص في العالم لصالح ماسك في أواخر مايو/أيار السابق.

ويبلغ صافي ثروة أرنو الآن 193.7 مليار دولار بانخفاض 7.9 مليارات دولار عن الشهر الماضي. وشهدت مجموعة السلع الفاخرة التابعة له انخفاضًا في قيمة الأسهم خلال الشهرين الماضيين، مما ساهم في انخفاض تصنيفه.

آخرون

وحقق لاري إليسون، من شركة أوراكل، أكبر مكاسب في شهر يونيو/حزيران السابق، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 26.8 مليار دولار إلى ما يقدر بـ173 مليار دولار، رغم أنه لا يزال في المركز الخامس.

وشهد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، زيادة في صافي ثروته بمقدار 13 مليار دولار، ليصل إلى المركز الرابع بقيمة 176.8 مليار دولار.

تبرعات بافيت

وأدى تبرع وارن بافيت الكبير بقيمة 5.3 مليارات دولار لأسهم شركة بيركشاير هاثاواي في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إلى جانب الانخفاض الطفيف في قيمة الأسهم، إلى تراجعه إلى المركز العاشر في القائمة.

وهذا هو أدنى تصنيف لبافيت منذ سنوات، وفقما ذكرت فوربس.

أغنى 10 أشخاص في العالم:

إيلون ماسك: 221.4 مليار دولار (تيسلا، سبيس إكس، إكس) جيف بيزوس: 210.2 مليارات دولار (أمازون) برنارد أرنو: 193.7 مليار دولار (إل في إم إتش) مارك زوكربيرغ: 176.8 مليار دولار (ميتا بلاتفورمز) لاري إليسون: 173 مليار دولار (أوراكل) لاري بيغ: 150.3 مليار دولار (غوغل) سيرغي برين: 143.9 مليار دولار (غوغل) بيل غيتس: 133.4 مليار دولار (مايكروسوفت، استثمارات أخرى) ستيف بالمر: 130.7 مليار دولار (مايكروسوفت، كليبرز، استثمارات أخرى) وارن بافيت: 128.4 مليار دولار (بيركشاير هاثاواي)

ويمثل الرجال نسبة 100% من الأثرياء في القائمة، 9 منهم أميركيون. وتتجاوز ثروة كل من في القائمة الـ100 مليار دولار.

في حين لا تزال فرانسواز بيتنكور مايرز من فرنسا أغنى امرأة في العالم، وفقا لفوربس، حيث تحتل المرتبة 17 بشكل عام بثروة صافية قدرها 89 مليار دولار مستمدة في المقام الأول من حصتها في شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال.