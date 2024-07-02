السعودية تكتشف 7 حقول ومكامن للنفط والغاز

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن شركة أرامكو السعودية اكتشفت حقول نفط وغاز طبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الطاقة السعودي قوله إن الحقول شملت حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمنا للزيت العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

اكتشافات النفط

واكتشفت أرامكو حقل (اللدام) للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا في بئر (لدام-2) بمعدل 5100 برميل في اليوم، مصحوبا بنحو 4.9 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم.

كما اكتشفت الشركة حقل (الفروق) للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو 3.79 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم.

وشملت الاكتشافات مكمن (عنيزة ب/ج) في حقل (مزاليج) في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل 1780 برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو 0.7 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم.

اكتشافات الغاز الطبيعي

وفيما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، اكتشفت أرامكو حقل (الجهق) في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن (العرب-ج) في بئر (الجهق-1) بمعدل 5.3 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، فضلا عن مكمن (العرب-د) في البئر ذاتها بمعدل 1.1 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

واكتشفت أرامكو حقل (الكتوف) في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل 7.6 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، مصحوبا بنحو 40 برميلا يوميا من المكثفات، كما اكتُشف مكمن حنيفة في حقل (عسيكرة) في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل 4.9 ملايين قدم مكعب قياسي في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن (الفاضلي) بمعدل 0.6 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، مصحوبا بنحو 100 برميل يوميا من المكثفات.

والأحد الماضي قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن الشركة وقعت عقود المرحلتين الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والثالثة من مشروع توسعة شبكتها الرئيسية للغاز بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار.

وتسعى السعودية لتطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، والتي تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.

والجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في السعودية، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، إذ تصل احتياطياته إلى 229 تريليون قدم مكعب من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.

وقال الناصر، خلال مراسم حفل توقيع عقود توسعة الحقل وشبكة الغاز الرئيسية "من خلال إنتاج ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي بحلول 2030، فإن هذه المبادرة الجريئة ستعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر المنتجين للغاز في العالم".

وأضاف أن توسعة شبكة الغاز الرئيسية تعني مد 4 آلاف كيلومتر إضافية من خطوط الأنابيب، مما يزيد القدرة الإنتاجية بنحو 3.2 مليارات قدم مكعب يوميا ويربط عدة مدن في أنحاء المملكة بالشبكة.

وأوضح الناصر أن هناك زخما كبيرا جدا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.