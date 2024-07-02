أرباحها بلغت 1.7 مليار دولار.. الخطوط القطرية تحقق أفضل أداء مالي في تاريخها

حققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أرباحا صافية بلغت 6.1 مليارات ريال (1.7 مليار دولار) للعام المالي 2023-2024، وفق ما أعلنت اليوم الثلاثاء.

وقالت المجموعة، عقب إصدار تقريرها السنوي للعام المالي 2023-2024، إن الأرباح السنوية المحققة أعلى بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي، وتعكس أفضل أداء مالي للقطرية في تاريخها الممتد لـ27 عاما.

الإيرادات

وأوضحت الخطوط القطرية أن إجمالي عائدات المجموعة خلال الفترة نفسها بلغت قيمتها 81 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، محققة بذلك زيادة قدرها 4.7 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) ونسبتها 6% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى تحقيق المجموعة هامشا للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 24%، أي 19.1 مليار ريال (5.2 مليارات دولار)، بقيمة أعلى من العام الماضي بمقدار 1.2 مليار ريال (0.3 مليار دولار).

وأضافت أن النتائج عكست هذه المجموعة الراسخة والمتعلقة بالارتقاء بتجربة العملاء والابتكار واعتماد الرقمنة والاستدامة، والتي أدت إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية على جميع الأصعدة.

وأكدت أن كل تلك العوامل أسهمت في ترسيخ الأسس الثابتة لضمان مستقبل مزدهر للمجموعة، إذ قدمت الناقلة الوطنية لدولة قطر خدماتها المتميزة لأكثر من 40 مليون مسافر خلال العام المالي 2023-2024، بزيادة بلغت 26% مقارنة بالعالم الماضي.

وارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 19%، مع زيادة في الطاقة الاستيعابية 21%، وذلك نتيجة زيادة إشغال المقاعد بنسبة بلغت 83%، التي تعد بدورها النسبة الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، "يظهر الأداء السنوي الباهر لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مدى ثباتها ومرونتها في التعامل بكل كفاءة ونجاح مع قطاع السفر العالمي الذي يتسم بالتطور والتغيير المستمرين، كما يشير هذا الأداء القوي إلى تعافي المجموعة بشكل مستدام من التحديات التي واجهها قطاع الطيران العالمي في السنوات الأخيرة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير "تعد هذه النتائج المالية المبهرة مؤشرا واضحا وجليا على طموح المجموعة وتوجهها الواضح والراسخ نحو التطور والازدهار طوال العام المالي 2023-2024".

وأضاف "اعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية، وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات وهامش أرباح في تاريخ الخطوط الجوية القطرية. ومن هذا المنطلق، نجحنا في ترسيخ مكانتنا العالمية كشركة طيران رائدة تتصدر قائمة شركات الطيران المفضلة لدى ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح المير أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى جهود ومساعي كافة موظفي مجموعة الخطوط الجوية القطرية الذين عملوا بكل تفان لتحقيق هذه النتائج المبهرة التي ستمهد الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات غير المسبوقة في المستقبل.

القطرية للشحن الجوي

يشار إلى أن شركة القطرية للشحن الجوي سجلت نموا في قيمتها السوقية بنسبة 7.1% في العام 2024-2023 بزيادة 0.04% على أساس سنوي.

أما القطرية لطائرات رجال الأعمال بوصفها الشركة الوحيدة للطائرات الخاصة في العالم التي تملكها وتشغلها بالكامل شركة طيران تجارية، فقد واصلت تقديم أداء مميز قوي في سوق يتسم بالتنافسية العالية.

وحققت نموا للعام المالي 2023-2024 ظهر في الزيادة البارزة في عائدات المبيعات التجارية بنسبة تزيد على 17%، وإجمالي ساعات الطيران بأكثر من 21%، مما يشير إلى نمو قوي في قاعدة عملائها، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وخلال العام المالي 2023-2024، نمت شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية إلى أكثر من 170 وجهة في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تدشين وجهات جديدة، كما أعادت الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الجوية إلى 14 وجهة.