استحوذت قطر للطاقة على 20% من عقد المشاركة بالإنتاج للمنطقة الخامسة الواقعة قبالة سواحل جمهورية سورينام، وفق اتفاق وقعته مع شركة شيفرون.

وتحتفظ شيفرون (المشغّل) بموجب الاتفاق بحصة 40%، في حين تمتلك شركة بارادايس أويل التابعة لشركة النفط الوطنية في سورينام (ستاتسولي) الحصة المتبقية البالغة 40%.

شراكة جديدة

وبحسب بيان للشركة، قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الاتفاق يؤكد التزام الشركة باستكشاف الأحواض الواعدة في سورينام، ويعكس بداية شراكة جديدة "مهمة" مع شركة شيفرون في قطاع التنقيب والاستكشاف الدولي.

وأضاف الكعبي "نحن سعيدون بإتمام عملية الاستحواذ هذه مع شركائنا، ونتطلع إلى العمل معهم في المنطقة رقم 5 قبالة سواحل سورينام".

وتقع المنطقة رقم 5 في مياه ضحلة يتراوح عمقها بين 30 و45 مترا، وقد دخل عقد المشاركة بالإنتاج في مرحلة الاستكشاف الثانية مع الالتزام بحفر بئر استكشافية.

وكانت قطر للطاقة وقّعت في مايو/أيار من العام الماضي على عقدي مشاركة بالإنتاج للمنطقتين السادسة والثامنة الواقعتين قبالة سواحل سورينام، وذلك في أعقاب فوز الشركة بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين، والذي جاء الإعلان عنه في يونيو/حزيران 2021.

وبموجب العقدين والاتفاقيات الملحقة، استحوذت قطر للطاقة على حصة 20% في كلتا المنطقتين بالشراكة مع كل من شركة "توتال إنرجيز" (المشغّل) وشركة "بارادايس أويل" التابعة لشركة "ستاتسولي".