أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للحرير الطبيعي بالعالم

الحرير هو أحد الأقمشة الفاخرة والمنسوجات اللامعة التي تكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتشمل الصفات الرئيسية لألياف الحرير مظهرها اللامع وملمسها الفاخر ومرونتها وخفة وزنها وقوتها.

وهو عبارة عن ألياف طبيعية ومتعددة الاستخدامات مشتقة من شرانق دودة القز، وهناك عدة مراحل لإنتاج الحرير؛ من تربية دودة القز وحصاد الشرانق إلى غزل الحرير ونسجه وتشذيبه.

ويعتمد السوق على عوامل مثل الطلب المتزايد على السلع الفاخرة، والتقدم في تقنيات إنتاج الحرير، والشعبية المتزايدة للأقمشة المستدامة والصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الحرير العالمي 20 مليار دولار أميركي في عام 2024 وأن يصل إلى 44.6 مليار دولار أميركي بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2034 وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت".

أنواع الحرير الطبيعي

هناك 4 أنواع رئيسية من الحرير الطبيعي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم وفق ما ذكرت منصة "بيدل سوير سيلكس" وهي:

حرير التوت حرير إيري حرير تاسار حرير موغا

ويكفي أن نعلم أنه لإنتاج كيلوغرام واحد من الحرير، تستهلك 3 آلاف دودة قز 104 كيلوغرامات من أوراق التوت. ويستغرق صنع ثوب" كيمونو" (ثوب تقليدي ياباني) من الحرير الخالص حوالي 5 آلاف دودة قز، وفق ما ذكرت منصة "ميديم".

تطبيقات الحرير الطبيعي في الصناعة والعلوم الحديثة

يتم استخدام الحرير الطبيعي في عدد كبير من الصناعات والمنتجات والتطبيقات العلمية وفق ما ذكرت منصة "وورلد أتلاس" ومنصة "ألايد ماركت ريسيرتش" ومن أبرزها:

صناعة الألبسة والمنسوجات الحريرية الفاخرة الصناعات الإلكترونية: كملفات عزل لأجهزة الاستقبال اللاسلكية والهواتف الاستخدامات الطبية: وتشمل مواد الخياطة والضمادات الطبية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية: يتمتع حرير التوت بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للحساسية ويمكنه علاج العديد من أمراض والتهابات الجلد. صناعة السيارات: يستخدم الحرير أيضا كمكون للإطارات الاستخدامات العسكرية: يستخدم في صناعة المظلات وأكياس البارود.

العوامل الرئيسية المحفزة لنمو سوق الحرير

غالبا ما يرتبط الحرير بالفخامة نظرا لنعومته ولمعانه ومتانته، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الأقمشة الفاخرة مثل الحرير، مع ارتفاع الدخل عالميا، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.

ومن أهم العوامل المحفزة لنمو السوق وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت":

الحرير عنصر أساسي في صناعة الأزياء، حيث يحرص المصممون على دمجه في مجموعاتهم بشكل متكرر، وتلعب اتجاهات الموضة وتفضيلات المستهلكين دورا مهما في دفع الطلب على الملابس والإكسسوارات الحريرية.

يؤدي التقدم التكنولوجي في إنتاج الحرير، مثل تحسين تقنيات تربية ديدان القز وطرق المعالجة المبتكرة، إلى إنتاج منتجات حرير ذات جودة أعلى وزيادة الكفاءة في إنتاج الحرير.

أدى ظهور منصات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت إلى جعل منتجات الحرير في متناول المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتوفر هذه المنصات طريقة ملائمة للمستهلكين لشراء منتجات الحرير، واستكشاف مجموعة واسعة من الخيارات من موردين مختلفين.

التحديات في سوق الحرير

تتضمن عملية إنتاج الحرير عمالة كثيفة بما في ذلك تربية ديدان القز، وجمع الشرانق، واستخراج الحرير. ويمكن أن تؤثر تكاليف الإنتاج المرتفعة، بما في ذلك تكاليف العمالة، وتكاليف الأعلاف، ونفقات الطاقة، على ربحية زراعة الحرير وإنتاجه.

إنتاج الحرير حساس للظروف الجوية وتقلبات المناخ، فالأحداث الجوية المعاكسة مثل الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة القصوى يمكن أن تعطل دورات إنتاج الحرير، وتقلل من إنتاجه، وتؤثر على جودته، مما يؤدي إلى نقص العرض وتقلبات الأسعار.

ديدان القز معرضة للإصابة بالأمراض والآفات والإصابات الطفيلية التي قد تؤدي إلى تقليص أعداد شرانق الحرير، وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة لمنتجي الحرير. كما أن تفشي الأمراض، مثل العدوى البكتيرية والأمراض الفيروسية، قد ينتشر بسرعة داخل مستعمرات ديدان القز ويعرض إنتاج الحرير للخطر.

يواجه الحرير منافسة من الألياف الصناعية مثل البوليستر والنايلون، والتي توفر جودة مماثلة بتكاليف إنتاج أقل. وإنّ توافر البدائل الصناعية غير المكلفة والتفضيل المتزايد للأقمشة الصناعية في تطبيقات السوق يمكن أن يشكل تحديا لنمو سوق الحرير.

أكبر 10 دول منتجة للحرير الطبيعي في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحرير الطبيعي الخام في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت "اللجنة الدولية لتربية دودة القز" وهي منظمة حكومية دولية مسجلة لدى الأمم المتحدة، وتعمل على تطوير صناعة تربية دودة القز والحرير في العالم. وكذلك وفق ما ذكرت دراسة علمية تناولت إنتاج الحرير الخام في العالم منذ عام 2011 وحتى عام 2022.

الصين: 50 ألف طن متري الهند: 36.6 ألف طن متري أوزبكستان: 2037 طن متري فيتنام: 1067 طن متري تايلند: 435 طنا متريا البرازيل: 375 طنا متريا كوريا الشمالية: 370 طنا متريا إيران: 275 طنا متريا بنغلاديش: 35 طنا متريا اليابان: 10 أطنان مترية

أكبر 10 دول مصدرة للحرير الطبيعي في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للحرير الطبيعي في العالم عام 2022 مقومة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إيه سي وورلد".

الصين: 914 مليون دولار (47.9% من الحرير المصدر في العالم) إيطاليا: 264 مليون دولار (13.8%) فيتنام: 148 مليون دولار (7.76%) أوزبكستان: 94.1 مليون دولار (4.93%) رومانيا: 87.3 مليون دولار (4.57%) الهند: 86 مليون دولار (4.51%) فرنسا: 49.2 مليون دولار (2.58%) البرازيل: 37 مليون دولار (1.94%) اليابان: 32.2 مليون دولار (1.69%) كوريا الجنوبية: 29.6 مليون دولار (1.55%)

أكبر 10 دول مستوردة للحرير الطبيعي في العالم

رغم أن الهند من كبار منتجي الحرير الطبيعي في العالم فإنها أيضا من كبار المستوردين بسبب صناعة النسيج المزدهرة والطلب العالمي على المنتجات الحريرية التي تنتجها في البلاد وخارجها، كما تبرز إيطاليا من بين كبار المستوردين بسبب الإقبال الكبير على المنتجات الحريرية الفاخرة التي تصنعها. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول استيرادا للحرير الطبيعي في العالم وفق ما ذكر المصدر السابق.

إيطاليا: 323 مليون دولار (16.9%) الهند: 305 ملايين دولار (16%) فرنسا: 112 مليون دولار (5.86%) اليابان: 102 مليون دولار (5.33%) رومانيا: 87.3 مليون دولار (5%) فيتنام: 90.7 مليون دولار (4.75%) الصين: 90.7 مليون دولار (4.75%) الولايات المتحدة: 72.8 مليون دولار (3.81%) باكستان: 60.1 مليون دولار (3.15%) طاجيكستان: 43.6 مليون دولار (2.28%)

أكبر 3 دول عربية منتجة للحرير

لا يوجد اهتمام قوي بإنتاج الحرير في المنطقة العربية، وتستورد معظم الدول العربية ما تحتاجه من الحرير لصناعتها النسيجية من الأسواق العالمية.

وفيما يلي قائمة بأكبر 3 دول عربية منتجة للحرير عام 2021 وفق ما ذكرت "اللجنة الدولية لتربية دودة القز".