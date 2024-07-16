صهر ترامب يجري محادثات لشراء حصة بشركة تأمين إسرائيلية

تُجري شركة أفينيتي بارتنرز بقيادة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، محادثات لشراء 4.9% في مجموعة التأمين والتمويل الإسرائيلية فينيكس هولدنغز من شركة سنتربريدج آند غالاتين مقابل 450 مليون شيكل (123.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.

وتبلغ قيمة الشركة وفق المفاوضات 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار)، وتشمل المحادثات خيار شراء 4.9% إضافية.

وتمتلك سنتربريدج آند غالاتين حصة مسيطرة تبلغ 31.45% في فينيكس هولدنغز.

موافقة صعبة

وتسعى أفينيتي إلى شراء الأسهم على مرحلتين من أجل الاحتفاظ بأكثر من 5% من شركة التأمين، وهو ما يستوجب موافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، إذ إن الشركة تجمع معظم أموالها من السعودية والخليج، وليس مؤكدا أن تحصل على هذه الموافقة. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة إذا أرادت أن تزيد حصتها عن 15%، فستحتاج إلى موافقة إضافية من الهيئة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وعند إبرام أي صفقة سيكون هذا الاستثمار الثاني لشركة أفينيتي في إسرائيل بعد أن استحوذت العام الماضي على 15% من شركة شلومو غروب للسيارات والتمويل التي يديرها عاصي شميلتزر.

وكان من المفترض أن تكون الصفقة الأصلية بتقييم عام للشركة عند 3.8 مليارات شيكل (مليار دولار)، لكن بعد اندلاع الحرب استثمرت شركة أفينيتي في النهاية 110 ملايين دولار عند تقييم عام 2.7 مليار شيكل (741.4 مليون دولار).