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الذهب يسجل قمة قياسية جديدة

A security guard places several one kilo gold bars inside a secured vault in Dubai April 20, 2006. Spot gold surged to a 25 year high of $645.75 on Thursday in a rally that has been driven by inflation worries, political tensions in the Middle East and instability in currency markets. REUTERS/ Tamara Abdul Hadi
إشارات خفض الفائدة رفعت أسعار الذهب فوق ذروة مايو/أيار الماضي (رويترز)
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202409:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ارتفع الذهب إلى قمة قياسية جديدة متخطيا قمة مايو/أيار الماضي بعد أن عززت تعليقات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مسوغات خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات أخرى عن الاقتصاد الأميركي للحصول على مؤشرات جديدة حول السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب إلى 2462.54 دولارا للأوقية (الأونصة)، ليتخطى المستوى القياسي المسجل في مايو/أيار الماضي، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2460 وقت كتابة التقرير.

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خفض الفائدة

ونقلت رويترز عن "يب جون رونغ" إستراتيجي السوق في شركة الاستشارات المالية "آي جي" قوله: "واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماما الآن خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيدا في الفترة التي تسبق الخفض".

وأشار جيروم باول أمس الاثنين إلى أن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وخفض أسعار الفائدة يعزز عادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

Gold bars and coins are stacked in the safe deposit boxes room of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany, August 14, 2019. REUTERS/Michael Dalder
الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم (رويترز)

واستقرت مبيعات التجزئة الأميركية في يونيو/حزيران وسجل الاتجاه الأساسي أداء قويا، مما قد يعزز تقديرات النمو الاقتصادي للربع الثاني.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات المتعلقة بالغذاء ارتفعت مبيعات التجزئة 0.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4% في مايو/أيار الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

  • ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.74% إلى 31.20 دولارا للأوقية، وقت إعداد هذا التقرير.
  • ارتفع البلاتين 0.2% إلى 996.70 دولارا.
  • زاد البلاديوم 0.91% إلى 958.9 دولارا.
المصدر : وكالات