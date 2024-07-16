أمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل، وفق قول وزيرة المالية المغربية نادية فتاح.

استئناف على الحكم

وأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) في واشنطن أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6% من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة، مشيرة إلى أن بلدها يدرس الاستئناف.

وقالت الوزيرة إن المركز رفض -أمس الاثنين بواشنطن- غالبية مطالب الشركة.

وهولدينغ تابعة لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة باسم "سامير" والتي أغلقت عام 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة، مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.

وكشف مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مشروعًا جديدًا يوجد قيد الدراسة من أجل إعادة تشغيل المصفاة، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهتها قالت الوزيرة إن المغرب يسعى إلى تطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين.

مطالبات

يأتي ذلك وسط مطالبات من النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب برفع العقبات التي تحول دون استئناف عمل المصفاة.

وعانت لاسامير أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.