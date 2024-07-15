ارتفع الدولار على نطاق واسع، اليوم الاثنين، وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال.

وكان التداول محدودًا خلال التعاملات الآسيوية في ظل إغلاق الأسواق في اليابان في عطلة رسمية، بينما هيمنت أخبار إطلاق النار على ترامب على معنويات السوق.

الدولار يرتفع

وصعد الدولار، مما دفع اليورو للتراجع 0.11% وقت كتابة التقرير إلى 1.0892 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.2979 دولار.

وارتفعت بتكوين 4.6% إلى 62890 دولارًا.

وزادت إيثر بنحو 5% إلى 3357.96 دولارا.

وعلى صعيد العملات الأخرى:

تراجع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.678 دولار.

نزل الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6091 دولار أميركي.



ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات، عند 104.18 نقاط.

لم يتأثر اليوان الصيني كثيرا ببيانات اقتصادية محلية وواصل خسائره ليتراجع إلى 7.2633 للدولار في السوق المحلية.

الين

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في أواخر الأسبوع الماضي واستقر في أحدث تداولات عند 157.91 للدولار، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 157.30 الذي سجله يوم الجمعة.

ويعتقد أن طوكيو تدخلت في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليونات ين (22.4 مليار دولار) لدعم العملة يوم الخميس.