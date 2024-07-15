سهم شركة ترامب يقفز 34% بعد محاولة اغتياله

قفز سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 34.77% ليبلغ 41.45 دولارا، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها مالك المجموعة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتركّز مجموعة ترامب (Trump Media & Technology Group Corp) على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا.

وتوفر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، تروث سوشيال (Truth Social)، منفذًا خارج شركات التكنولوجيا الكبرى يشجع المحادثة العالمية المفتوحة دون تمييز.

وتركز الشركة أيضًا على تطوير خدمة بث الفيديو القائمة على الاشتراك (+TMTG).

وتصل قيمة الشركة -لحظة كتابة التقرير- إلى 7.84 مليارات دولار.

مؤشرات وول ستريت

في السياق، صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال دونالد ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة، كما تعززت ثقة الأسواق بفضل تجدد الآمال في خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.34% إلى 40138.40 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.41% إلى 5638.16 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع بـ0.48%، إلى 18485.91 نقطة.