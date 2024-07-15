النفط يستقر والذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار

استقرت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم، مع ارتفاع الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة بعد هجوم على المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب بينما يراقب المستثمرون سير المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.05 دولارا بعد أن تراجع 0.7% خلال تعاملات اليوم إلى 84.48 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.28 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار اليوم بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الأميركية مع مراهنة المستثمرين على أن محاولة اغتيال ترامب ستجعل فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر ترجيحا.

ارتفاع الدولار

وقال محلل السوق لدى "آي.جي"، توني سيكامور: "من المتوقع أن يستفيد (الدولار الأميركي) من محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب التي تزيد من فرص فوزه في الانتخابات".

ويضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط، إذ يتعين على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى دفع المزيد مقابل الخام المقوم بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7% بعد 4 أسابيع من المكاسب، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.1% حيث واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 2.3% في النصف الأول من هذا العام إلى 11.05 مليون برميل يوميا وسط طلب مخيب للآمال على الوقود ومع قيام المصافي المستقلة بخفض الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح.

وأعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيلها نموا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام عند 4.7%، وهو أبطأ نمو تسجله البلاد منذ مطلع العام 2023، عندما كانت الصين تخرج من سياسة صفر كوفيد-19 التي خنقت النمو.

وفي الشرق الأوسط، توقفت المحادثات الرامية إلى إنهاء حرب إسرائيل على غزة يوم السبت بعد 3 أيام، رغم أن مسؤولا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال أمس إنها لم تنسحب من المفاوضات.

وأدت حالة عدم اليقين بشأن الوضع المتقلب في الشرق الأوسط إلى بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية في النفط مرتفعة.

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة بأن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ومع ذلك، لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك بلس حيث قالت وزارة النفط العراقية إنها ستقوم بتعويض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

الذهب

وفي سياق الأسواق، تراجعت أسعار الذهب، اليوم، في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2409 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33% إلى 2412.60 دولار.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنسبة 93% بأن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.