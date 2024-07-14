بيتكوين تصعد 4% بعد محاولة اغتيال ترامب وأسواق المال تترقب

صعدت أسعار العملة المشفرة الأبرز (بيتكوين) بنسبة 4% في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب.

وفجر اليوم، أصيب الرئيس الأميركي السابق في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

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وبحلول الساعة 04:00 بالتوقيت العالمي، صعدت أسعار وحدة بيتكوين بنسبة 4.01% أو بمقدار 2390 دولارا إلى 60621 دولارا، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس، لكنها فقدت قليلا من الزخم بعد ذلك.

وتعمل أسواق العملات المشفرة يوميا، على عكس أسواق المال العالمية تكتفي بـ5 أيام فقط حيث كانت في عطلة أسبوعية عند وقوع محاولة الاغتيال، وهو ما يبرر ارتفاع بيتكوين لعدم وجود أسواق للذهب الذي يعتبر ملاذاً آمنا في حالة التوترات.

وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية" بينما سُمعت أصوات أعيرة نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه.

توقعات يتأثر أسواق العملات الآسيوية

من المتوقع أن تكون سوق العملات هي أولى الأسواق الرئيسية في آسيا التي ستتأثر يوم غد بحادث إطلاق النار الذي تعرض له ترامب.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم بأن هناك احتمال حدوث المزيد من التقلبات، وقد يكون من الصعب بشكل خاص الحصول على قراءة واضحة لأن العطلة الوطنية في اليابان ستعيق السيولة.

ومن المحتمل أن يستهل الدولار المعاملات، بشكل إيجابي، في إعادة للديناميكيات التي تكشفت بعد المناظرة التي أجريت الشهر الماضي وعززت من فرص فوز ترامب.

وتم تداول الين (العملة اليابانية) بصورة أقوى نهاية الأسبوع الماضي بعد تدخل واضح لدعمه، وبالتالي فقد تكون تحركات الدولار ضده محدودة، سيما وأن سندات الخزانة النقدية ستظل مغلقة حتى ساعات العمل في لندن يوم غد، مما سيضعف من تحركات العائد.

ومن المتوقع أن يحصل اليوان (العملة الصينية) على الكثير من الاهتمام بسبب موقف ترامب التجاري، بحسب ما أبرزه الشهر الماضي.