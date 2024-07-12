مساع روسية لإنشاء نظام دفع رقمي جديد ضمن "بريكس"

رجحت رئيسة مجلس الفدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، إمكانية إنشاء منصة دفع وتسوية مالية رقمية متعددة الأطراف ضمن إطار مجموعة "بريكس".

وقالت ماتفيينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "تقوم وزارة المالية الروسية والبنك المركزي الروسي، بالتعاون مع الشركاء في المجموعة، بإعداد تقرير لقادة دول "بريكس" حول مشروع لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والذي سيحتوي على قائمة المبادرات والتوصيات بشأن المشروع".

وأضافت: "قد تكون نتيجة التقرير إنشاء منصة دفع وتسوية مالية رقمية متعددة الأطراف، والتي ستساعد في الجمع بين الأسواق المالية للدول الأعضاء في "بريكس" وزيادة حجم التجارة المتبادلة".

وتابعت: "في هذه الحالة، يمكن استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لدول المجموعة والتي سيتم ربط سعرها بقيمة العملات الوطنية".

وأوضحت ماتفيينكو أن "منصة التسوية والدفع الرقمية ستكون غير مركزية، حيث لن يتمكن أي من المشاركين من تقييد تصرفات الآخرين".

وقالت "إذا تمت الموافقة على المبادرة التي اقترحتها روسيا، سيطلب من دول "بريكس" تنسيق العمل التشريعي بشأنها".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين كشف أن العمل جار على فكرة التحرك نحو عملة موحدة يمكن استخدامها في دول "بريكس"، مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لاستخدام مزيد من العملات الوطنية، بما في ذلك العملات الرقمية، ومنها الروبل الرقمي.

حقائق عن بريكس