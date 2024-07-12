النفط يرتفع والذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك للنفط في العالم- وتجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل مع أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وبحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% إلى 86.14 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1% إلى 83.54 دولارا. وارتفعت العقود الآجلة للخامين في الجلستين السابقتين.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1% بعد سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال

الأسبوع.

وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات أمس، وأظهرت تراجع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، مما عزز الآمال بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة قريبا.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود.

ويقول ييب جون رونغ محلل الأسواق لدى "آي جي" إن انخفاض قراءات التضخم بالولايات المتحدة "يدعم الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ مسار تيسير السياسة النقدية في وقت قريب وليس آجلا" لكنه يضيف في الوقت نفسه حلقة جديدة في مسلسل المفاجآت السلبية للبيانات الاقتصادية التي "تشير إلى تراجع واضح للاقتصاد الأميركي".

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب

تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2404.6 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش بسبب عمليات جني الأرباح بعد أن قفزت الأسعار 2% أمس.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2409 دولارات.

وعادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

باقي المعادن النفيسة

هبطت الفضة بالمعاملات الفورية 2% إلى 30.80 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس. وهبط البلاتين 1.1 % إلى 993.04 دولارا، وتراجع البلاديوم 2.4% إلى 971.39 دولارا.