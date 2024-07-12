الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

لامست الليرة التركية قاعا جديدا غير مسبوق عند 33.0450 أمام الدولار اليوم الجمعة، رغم فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر القليلة الماضية جاءت بعد انخفاض لسنوات.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، كانت العملة منخفضة بنحو 0.5% إلى 32.9945 أمام الدولار، ورغم أن القراءة أقل من إغلاق أمس الخميس، فإنها تنطوي على ارتفاع من القاع غير المسبوق الذي بلغته في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة.

وهبطت قيمة العملة بأكثر من 11% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وأكثر من 40% منذ بداية 2023.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 8 شهور، مسجلا تباطؤا أسرع من المتوقع من الذروة التي بلغها في مايو/أيار الماضي.

وأظهرت بيانات سابقة أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران الماضي من 75.5% في الشهر الذي سبقه، وهو كان ما يرى فيه مراقبون أنه بداية طي صفحة عامين من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.