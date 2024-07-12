تعرف على 10 أكبر دول إنتاجا وتصديرا للبطاطا بالعالم

لا تعد البطاطا محصولا يعتمد عليه كثيرون في وجباتهم الغذائية فقط، بل يمكن القول بأريحية إنها ترتبط بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وأصبحت رويدا رويدا بشتى صورها طبقا رئيسيا على مائدة مليارات البشر.

وتعتبر البطاطس رابع أهم المحاصيل في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة.

أكبر 10 دول إنتاجا للبطاطا بالعالم

نشرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قائمة أكبر دول العالم إنتاجا لمحصول البطاطس عام 2022 وفقا لما يلي:

الصين: 95.57 مليون طن. الهند: 56.17 مليون طن. أوكرانيا: 20.9 مليون طن. روسيا: 18.9 مليون طن. الولايات المتحدة: 17.8 مليون طن ألمانيا: 10.68 ملايين طن. بنغلاديش: 10.14 ملايين طن. فرنسا: 8 ملايين طن. باكستان: 7.9 ملايين طن. هولندا: 6.9 ملايين طن.

أكبر 10 دول عربية إنتاجا للبطاطا

هذه هي أكبر الدول العربية المنتجة للبطاطا للعام 2022 وفقا لمنظمة فاو:

مصر: 6.15 ملايين طن. الجزائر: 4.3 ملايين طن. المغرب: 1.76 مليون طن. لبنان: 676 ألف طن. السعودية: 605 آلاف طن. سوريا: 557 ألف طن. السودان: 520 ألف طن. تونس: 400 ألف طن. اليمن: 336 ألف طن. ليبيا: 321 ألف طن.

أكبر 10 دول تصديرا للبطاطا في العالم

ونشر موقع تريند إيكونومي البلغاري المتخصص في الإحصائيات قائمة بأكبر دول العالم تصديرا للبطاطس عام 2022 وفقا للعائدات كما يلي:

هولندا: 955.2 مليون دولار. فرنسا: 840.2 مليون دولار. ألمانيا: 469.5 مليون دولار. كندا: 427.5 مليون دولار. مصر: 316 مليون دولار. الولايات المتحدة الأميركية: 303.6 ملايين دولار. الصين: 248.7 مليون دولار. باكستان: 213.7 مليون دولار. بلجيكا: 185 مليون دولار. المملكة المتحدة: 171.1 مليون دولار.

أكبر 10 دول في العالم استيرادا للبطاطس

وفقا لذات الموقع، فإن قائمة أكبر 10 دول في العالم استيرادا للبطاطس عام 2022 تتضمن يلي:

بلجيكا: 676 مليون دولار. الولايات المتحدة الأميركية: 413 مليون دولار. إسبانيا: 379 مليون دولار. هولندا: 337 مليون دولار. ألمانيا: 236 مليون دولار. إيطاليا: 215 مليون دولار. مصر: 146.2 مليون دولار. فرنسا: 137.6 مليون دولار. البرتغال: 131.5 مليون دولار. ماليزيا: 100 مليون دولار.

أكبر الدول العربية تصديرا للبطاطس

وفقا لنفس الموقع، تضم قائمة أكبر الدول العربية تصديرا للبطاطس عام 2022 البلدان التالية:

مصر: 316 مليون دولار. لبنان: 20.8 مليون دولار. الإمارات: 15 مليون دولار. المغرب: 13.6 مليون دولار. عمان: 2.4 مليون دولار. الأردن: 1.8 مليون دولار. فلسطين: 1.5 مليون دولار. البحرين: 29.8 ألف دولار. الكويت: 10.9 آلاف دولار. تونس: 3.9 آلاف دولار.

أكبر الدول العربية استيرادا للبطاطس

وهذه قائمة بأكبر الدول العربية استيرادا للبطاطس وفق أرقام 2022:

مصر: 146.2 مليون دولار. الإمارات: 80.8 مليون دولار. عمان: 51.8 مليون دولار. لبنان: 40.9 مليون دولار. المغرب: 36.1 مليون دولار. قطر: 19.2 مليون دولار. تونس: 16.6 مليون دولار. البحرين: 13.1 مليون دولار. الكويت: 12.3 مليون دولار. فلسطين: 8 ملايين دولار.

البطاطا والسياسة

في كتابها "سياسة البطاطا"، سردت المؤرخة البريطانية ريبيكا إيرل بعض الأمثلة حول علاقة السياسة بهذا المحصول.

وقالت إيرل المتخصصة في تاريخ الغذاء إن ألمانيا النازية دأبت على استغلال البطاطا لترسيخ معاني القومية.

وأشارت إلى أن آلة الدعاية النازية كانت تصف الألمان بأنهم "شعب البطاطا"، مع الترويج بأن تناول هذا المحصول يجعلهم يحملون الجنسية الألمانية بدرجة متزايدة.

وإبان الحرب العالمية الثانية، أصدرت الحكومة الأميركية آنذاك توجيهات تشدد على فوائد إدخال كميات وافرة من البطاطا في الأنظمة الغذائية للجميع.

وقال الرئيس الأميركي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت إن "هذه التوجيهات بمثابة محاولة للسماح للأميركيين باتخاذ قرار مستنير".

واستعانت حكومة روزفلت بمنصات عديدة للترويج لتلك التعليمات من خلال الصحف والراديو والمجلات والكتيبات الترويجية وفقا للمؤرخة.

حقائق

نشرت النسخة الأسترالية لموقع ياهو لايف ستايل تقريرا يتضمن حقائق مثيرة عن البطاطا، وفقا لما يلي: