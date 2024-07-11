تجمع بين سحر التاريخ وجمال الطبيعة.. لماذا عليك زيارة تركيا؟

إسطنبول ـ تخيل أن تستيقظ على صوت الأذان العذب يتردد بين مآذن إسطنبول، تبدأ منها رحلة لا تُنسى في قلب تركيا، من القرى الجبلية في الشرق إلى الشواطئ البكر في الغرب.

فبينما تنساب أشعة الشمس الذهبية على مياه البوسفور، تكتشف جمال إسطنبول الذي لا يضاهى، في كل زاوية من هذه المدينة، تجد حكاية ترويها الأزقة القديمة، وروعة العمارة البيزنطية والعثمانية التي تتجلى في آيا صوفيا والمسجد الأزرق.

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ومن إسطنبول إلى مدينة كابادوكيا، حيث تأخذك المناظر الطبيعية الخلابة إلى عالم آخر، تعلو فيه المناطيد الملونة في السماء الصافية مع شروق الشمس، ليترسم أمامك مشهد ساحر لا يمكن نسيانه.

ثم سافر إلى أنطاليا، حيث تلتقي الشواطئ الذهبية بالمياه الزرقاء الصافية، في لوحة طبيعية تبعث على الاسترخاء والسلام، وتنتشر في منطقة أنطاليا آثار الحضارات القديمة على طول الساحل، فتجد نفسك تتجول بين آثار بيرج وأسبندوس، وأنت تشعر بروح التاريخ تنبض في كل حجر.

سحر الشمال

في الشمال التركي، تكتشف سحر طرابزون ومرتفعاتها الخضراء التي تشبه قطعا من الجنة، بينما يتجلى جمال بحيرة أوزونغول وسط الجبال المكسوة بالأشجار الكثيفة، مقدمة لك فرصة للهروب من صخب الحياة اليومية، والانغماس في هدوء الطبيعة وسحرها الأخاذ.

ثم تختتم رحلتك في الشرق، هناك تجد ضيافة أهل الأناضول، وتتعرف على ثقافات وتقاليد متنوعة تتوارثها الأجيال. القرى المحاطة بالجبال توفر لك مناظر خلابة وتجارب فريدة، من ركوب الخيل إلى تذوق الأطباق المحلية التي تحمل في نكهاتها قصص الزمن. في تلك القرى، تشعر بروح الأصالة والتراث التي تضفي على رحلتك طابعا خاصا.

ترافقكم الجزيرة، في هذا التقرير، للتعرف على أجمل المعالم السياحية في تركيا، وبعض التفاصيل الأساسية التي تساعد في جعل رحلتكم تجربة ماتعة.

قبل الرحلة

استخراج التأشيرة

قبل السفر إلى تركيا، يجب عليك معرفة ما إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة دخول أم لا، وهذا يعتمد على جنسيتك، حيث تختلف المتطلبات من بلد لآخر.

ووفقا للموقع الرسمي لنظام التأشيرات التابع لوزارة الخارجية التركية، فإن المسافرين إلى تركيا لأغراض السياحة أو التجارة يجب أن يحصلوا على تأشيرة إلكترونية، ويمكنك التحقق مما إذا كنت تستطيع الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية من خلال تحديد جنسيتك على الموقع.

من بين الدول العربية التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول للبقاء في تركيا لمدة تصل إلى 90 يوما: المغرب، تونس، الإمارات، عمان، السعودية، البحرين، الأردن، قطر، الكويت، ولبنان.

كما يتوجب الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية مستقلة للرضع، حتى وإن كانوا مسجلين على جوازات سفر الأبوين.

ولمعرفة الرسوم المفروضة على التأشيرة الإلكترونية للدخول إلى تركيا، يجب زيارة الموقع الرسمي لاستخراج الفيزا (https://www.evisa.gov.tr/ar/tour/) والذي يحدد الرسوم حسب الجنسية، كما يتم دفع رسوم تأشيرة الدخول الإلكترونية بالدولار فقط.

تكلفة الطيران

تختلف تكلفة الطيران إلى تركيا بحسب بلد السائح وشركة الطيران المختارة، وتوسعت شركتا الخطوط الجوية التركية وبيغاسوس للطيران منخفض الكلفة بشكل كبير لتغطيا رحلات مباشرة من مختلف أنحاء العالم.

كما أن الموقع الجغرافي المميز لإسطنبول، أكسبها ميزة أن تصبح محطة رئيسية لمعظم شركات الطيران العالمية، مما عزز مكانة تركيا كوجهة سياحية رائدة بفضل تنوع وتعدد خطوط الطيران التي تصل إليها من مختلف دول العالم.

ويتراوح متوسط سعر تذكرة السفر إلى تركيا حوالي 280 دولارا في فصل الشتاء، ويرتفع إلى حوالي 400 دولار في فصل الصيف، نظرا للطلب المتزايد بموسم العطلات، وهذه الأسعار هي للخطوط التركية من دول الخليج ومصر والأردن والجزائر وتونس والمغرب.

وتتأثر هذه الأسعار بعوامل عديدة مثل توقيت الحجز، والخدمات المقدمة على متن الطائرة، ووقت السفر.

أبرز الوجهات

من عادة السياح العرب سواء الأفراد أو العائلات أن يجعلوا إسطنبول أولى محطاتهم السياحية عند الوصول إلى تركيا، وذلك لما تتميز به من أماكن سياحية مميزة وأنشطة متنوعة تناسب جميع الأذواق.

إسطنبول

بجمالها التاريخي وسحرها الحضري، تقدم إسطنبول للسياح تجارب لا تُنسى، من زيارة المعالم الأثرية مثل آيا صوفيا والمسجد الأزرق "مسجد السلطان أحمد"، إلى الاستمتاع بالتسوق في البازارات التقليدية والاسترخاء على ضفاف مضيق البوسفور المترامية الأطراف، فضلا عن الرحلة البحرية إلى جزر الأميرات أو الجزر الحمراء.

وعندما يتعلق الأمر بالتكلفة، تُعتبر إسطنبول مدينة عالية التكلفة مقارنة بالمدن التركية الأخرى، إذ يبلغ متوسط إنفاق السائح حوالي 75 دولارا يوميا، تشمل الطعام والنقل، وأما أسعار الفنادق في إسطنبول فتختلف باختلاف الموقع ودرجة الفندق، ولكن بشكل عام، يبلغ متوسط تكلفة الإقامة نحو 50 دولارا لليلة الواحدة.

كابادوكيا

بعد زيارة إسطنبول، يمكنك الانتقال إلى مدينة كابادوكيا الواقعة في شرق الأناضول وسط تركيا، ويمكنك الذهاب بالسيارة أو عبر الطيران الداخلي الذي يبلغ متوسط سعره للفرد 60 دولارا.

وكابادوكيا إحدى أبرز المناطق التي يفضلها العرب للسياحة في تركيا، حيث تشتهر بتضاريسها الفريدة من نوعها، وصخورها المدهشة والمدن الأثرية التي تعود إلى العصور القديمة، ومن أبرز معالمها:

المتحف المفتوح: واحد من الكنوز التاريخية التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1985، يضم مجموعة من الكنائس والمغارات الصخرية التي تعود إلى القرون الوسطى، والتي تتميز برسوماتها الجدارية البيزنطية الجميلة. تعكس هذه الرسومات التاريخ الديني والفني للمنطقة، ولا تتجاوز قيمة تذكرة الدخول نصف دولار للفرد.

التحليق بالمنطاد: تُعد جولة التحليق بالمنطاد واحدة من الأنشطة الشهيرة والمميزة في كابادوكيا، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة للمنطقة، بما في ذلك القرى والآثار الصخرية المدهشة من الجو، وتتراوح تكلفتها في فصل الشتاء بين 190 و280 دولارا، بينما ترتفع في فصل الصيف لتتراوح بين 230 و300 دولار.

طرابزون

لا يجب أن تفوت فرصة زيارة مدينة طرابزون، التي تقع على ساحل البحر الأسود، لتعيش تجربة عائلية هادئة بين أحضان الطبيعة والجبلية دائمة الخضرة، تحتضن هذه المدينة الغنية بالتاريخ والثقافة العديد من المعالم السياحية الرائعة، ويبلغ متوسط تكلفة تذكرة الطيران من إسطنبول إلى طرابزون 60 دولارا، ومن أبرز معالمها:

طرابزون التاريخية: تضم العديد من المعالم التي تعود إلى العصور القديمة، مما يجعلها وجهة غنية بالتراث والثقافة، يمكن للزوار التجول في شوارعها الضيقة واستكشاف السوق التقليدي الذي يعج بالحياة والألوان، وزيارة الجامع الأزرق الشهير بجماله وروحانيته.

بحيرة أوزنغول: من أبرز المواقع السياحية في منطقة طرابزون، حيث تتميز بمياهها الزرقاء الصافية التي تحاكي السماء في صفائها، ومحاطة بالجبال الخضراء والغابات الكثيفة التي تضفي عليها سحرا خاصا.

هذه المعالم ليست سوى لمحة بسيطة من الكنوز السياحية التي تزخر بها تركيا، إذ ما زال هناك العديد من الأماكن الرائعة التي تنتظركم لاكتشافها.