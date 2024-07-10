تركيا.. البطالة تتراجع إلى 8.4% في مايو

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر مايو/أيار الماضي ليسجل 8.4%.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، الصادرة اليوم، سجّل معدل البطالة خلال مايو/أيار الماضي تراجعًا 0.1% مقارنة بالشهر السابق أبريل/نيسان 2024.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15عاما فما فوق في جميع أنحاء تركيا بمقدار 27 ألف شخص في مايو/أيار الماضي، إلى 3 ملايين و11 ألف شخص.

كما انخفض معدل البطالة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، ووصلت نسبة العاطلين عن العمل لدى الذكور 7% ولدى الإناث 11%.

وسجّلت نسبة البطالة بين الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة، 15%، بزيادة 0.3% مقارنة بأبريل/نيسان الماضي.

وبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية المذكورة 12.8% للذكور، و19.3% للإناث.

العجز التجاري يرتفع

وفي إطار إشارات الاقتصاد الكلي التركي، ذكرت وزارة التجارة التركية الأسبوع الماضي، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران المنصرم 21.4% على أساس سنوي، إلى 6.43 مليار دولار، وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/ حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

التضخم يتراجع

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران المنصرم، وهو ما جاء أقل من التوقعات، مدفوعا بزيادة المصروفات والأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والمطاعم.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يونيو/حزيران عند 1.64% مقارنة مع 3.37% في مايو/أيار الذي بلغ فيه التضخم على أساس سنوي 75.45%.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024.