السعودية تجمع 12.35 مليار دولار من طرح أرامكو الثانوي

جمعت السعودية 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم لأرامكو بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم، وفق ما نقلت رويترز.

ويساعد نجاح الطرح والعوائد الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030.

مليار دولار إضافية

ووفقا لوثيقة نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، جمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى خيار التخصيص الإضافي، والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون ثمة طلب من المستثمرين.

والشهر الماضي، باعت الحكومة حصة نسبتها 0.64%، أي نحو 1.545 مليار سهم في أرامكو بسعر 27.25 ريالا (7.27 دولارات) للسهم.

وجرى طرح 154.5 مليون سهم أخرى عبر شركة ميريل لينش التي كانت تعمل مديرة للاستقرار السعري في الصفقة.

وكسب سهم أرامكو 3.3% منذ الطرح الشهر الماضي ليتم تداوله عند 28.15 ريالا (7.51 دولارات).

وقالت ميريل لينش في الوثيقة إنها مارست خيار التخصيص الإضافي، وإن فترة الاستقرار التي استمرت شهرا انتهت دون إجراء مثل هذه المعاملات.

سندات

وفي سياق آخر، قالت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت إن شركة أرامكو السعودية بدأت بيع سندات على 3 شرائح هي لأجل 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.

وأضافت أن أرامكو حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.