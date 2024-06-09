نصف مليون مليونير جديد بالولايات المتحدة في 2023

أضافت الولايات المتحدة نحو 500 ألف مليونير جديد إلى قائمة المليونيرات لديها في عام 2023، ليصل المجموع إلى 7.4 ملايين، ارتفاعا من 6.9 ملايين في عام 2022.

ويتجاوز هذا النمو الملحوظ أي نمو في أي دولة أخرى، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة كابغيميني ونقلته عنها منصة بزنس إنسايدر.

وتعزو كابغيميني الكثير من هذه الزيادة إلى مكاسب سوق الأسهم في الجزء الأخير من العام.

وجاء في التقرير: "على الرغم من عدم اليقين المستمر في أسعار الفائدة وارتفاع عائدات السندات، ارتفعت الأسهم جنبا إلى جنب مع سوق التكنولوجيا، مدفوعة بالحماس للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المحتمل على الاقتصاد".

وكان الربع الرابع من عام 2023 قويا بشكل خاص، حيث لعب دورا كبيرا في زيادة أعداد المليونيرات.

الإنفاق الحكومي.. محفز للثروة

كما أسهم الإنفاق الحكومي من خلال تشريعات مثل قانون الرقائق "CHIPS" وهو قانون فدرالي أميركي يهدف إلى تعزيز تصنيع أشباه الموصلات المحلية والأبحاث لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي.

وقانون "الحد من التضخم" والذي يركز على الحد من التضخم من خلال الاستثمارات في الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والإصلاحات الضريبية لتحفيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، بشكل كبير في هذا النمو على ما ذكر التقرير.

وأدت هذه القوانين إلى زيادة الإنفاق في قطاعات مثل أشباه الموصلات والبناء، مما زاد من تعزيز النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة.

تركيز الثروة

وعلى الرغم من ارتفاع عدد المليونيرات، فإن الثروة لا تزال مركزة بشكل كبير. ووفقا للتقرير، فإن نسبة 1% من الأفراد ذوي الثروات العالية يمتلكون 34% من الثروة العالمية.

ويؤكد هذا التركيز على التوزيع غير العادل للثروة حتى في ظل النمو الإجمالي.

وفي حين أن الزيادة المطلقة في عدد المليونيرات كانت الأعلى في الولايات المتحدة، فقد شهدت بلدان أخرى نسبة نمو أعلى.

وعلى الرغم من أن أستراليا والهند وإيطاليا لديها عدد أقل من المليونيرات، فقد شهدت كل منها زيادة مئوية أسرع في أعداد المليونيرات لديها.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كابغيميني استمرار النمو في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية، مدفوعا بالابتكارات المستمرة في مجال التكنولوجيا والسياسات الاقتصادية المستدامة.

مليارديرات معظمهم أميركيون

ونشر موقع مجلة "فوربس" الأميركية في أبريل/نيسان الماضي قائمة بأسماء أغنى أغنياء العالم لعام 2024، وقد أحصت عددا غير مسبوق من المليارديرات حول العالم يبلغ 2781 مليارديرا في قائمة مليارديرات العالم لهذا العام بزيادة 141 أكثر مما كان عليه الحال في العام الماضي، وتصل ثرواتهم مجتمعة 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 2 تريليون دولار عن عام 2023.

ولوحظ في القائمة أن أغلب هؤلاء المليارديرات ينتمون إلى الولايات المتحدة التي تضم الآن رقما قياسيا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليونات دولار.