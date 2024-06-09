ماسك: تسلا لن تدشن النسخة الأحدث من طراز واي هذا العام

كشف إيلون ماسك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في منشور على منصة إكس، أن شركته للسيارات الكهربائية لن تطلق النسخة الأحدث من الطراز "واي" هذا العام.

وقال ماسك "لن يصدر طراز واي المحدث هذا العام"، مضيفا أن تسلا تطور سياراتها باستمرار وبالتالي "حتى السيارات الأحدث بـ6 أشهر ستكون أفضل قليلا".

واتسم تحديث تسلا لطرازاتها القديمة بالبطء، إذ كبحت أسعار الفائدة المرتفعة شهية المستثمرين للإقبال على المشتريات غالية الثمن بينما تنتج شركات منافسة في الصين، أكبر مصنِّع للسيارات في العالم، طرازات أقل ثمنا.

وتراجعت عمليات تسليم السيارات عالميا لتسلا في الربع الأول للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات.

وفي العام الماضي، ذكرت رويترز أن تسلا تعد لإنتاج نسخة أحدث من الطراز "واي" واستهدفت بدء إنتاجه في 2024.

وفي تقرير صدر نهاية الشهر الماضي، بينت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن تسلا تشهد تراجعا ملحوظا في مبيعاتها الأوروبية، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 15 شهرا.

وقالت منصة "إنفستنغ" إن تسلا باعت في أبريل/نيسان الماضي 13 ألفا و951 مركبة فقط في أوروبا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.3% عن العام السابق، ووصل إلى أدنى رقم مبيعات لها منذ يناير/كانون الثاني 2023.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من زيادة بنسبة 14% في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية على مستوى الصناعة ككل.

واعترف ماسك بمشكلات الإنتاج في الربع الأول لكنه ظل متفائلا، حيث صرح خلال اجتماع سابق لتوزيع الأرباح بأنه يتوقع "أداء أقوى في الربع المقبل".

ويتناقض هذا الوضع بشكل كبير مع النمو القوي بصناعة السيارات الكهربائية في الصين، وفقا لـ"إنفستنغ".