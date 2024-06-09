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كيف تبدو سوق العقارات بالمغرب؟

view of modern buildings in Casablanca against a blue sky on a sunny day - Morocco
أسعار العقارات في المغرب زادت 0.8% في الربع الأول من العام 2024 (غيتي)
9/6/2024

أعلن البنك المركزي المغربي، أمس السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (حكومية)، في بيان مشترك، إن "مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8% برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".

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وتحدث البيان عن :

  • ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7%
  • وأسعار الأرضي 1.2%
  • وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023

تراجع المبيعات

وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1%خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البيان سبب التراجع إلى:

  • انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ 3.1%
  • انخفاض مبيعات العقارات للمعدة للاستعمال المهني بـ14.8%
  • في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بـ3.6%.

 الدعم المباشر لاقتناء السكن

ومايو/أيار الماضي، قال الناطق باسم الحكومة في المغرب مصطفى بايتاس إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير/كانون الثاني إلى حدود 23 مايو/أيار الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير/كانون الثاني الماضي حيث:

  • خصصت دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) أو يعادلها.
  • خصصت دعما يبلغ 70 ألف درهم (7 آلاف دولار) لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم (30 ألف دولار) و700 ألف درهم (70 ألف دولار).
المصدر : وكالة الأناضول