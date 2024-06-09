أعلن البنك المركزي المغربي، أمس السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (حكومية)، في بيان مشترك، إن "مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8% برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".

وتحدث البيان عن :

ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7%

وأسعار الأرضي 1.2%

وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023

تراجع المبيعات

وبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1%خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البيان سبب التراجع إلى:

انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ 3.1%

انخفاض مبيعات العقارات ل لمعدة للاستعمال المهني بـ14.8%

في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بـ3.6%.

الدعم المباشر لاقتناء السكن

ومايو/أيار الماضي، قال الناطق باسم الحكومة في المغرب مصطفى بايتاس إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير/كانون الثاني إلى حدود 23 مايو/أيار الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير/كانون الثاني الماضي حيث: