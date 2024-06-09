يمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في العالم.

وتشير قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين، في المقابل ظهر الأردن من بين أكبر المصدرين والمستوردين في العالم العربي، بل في العالم.

وتملك الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، بينما يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا قائمة الأكثر تصديرا، وتتصدر الأردن البلدان الأكثر استيرادا للماشية، في حين تعد رابع أكبر مصدّر لها.

1- الدول الأكثر تصديرا للماشية في العالم

نشر البنك الدولي من خلال أداة "الحلول العالمية المتكاملة" (ويتس)، التابعة له، قائمة بترتيب أكثر دول العالم تصديرا للماشية الحية عام 2022 وهو التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني وفقا لما يلي:

الاتحاد الأوروبي 430 مليون دولار من تصدير 2.81 مليون رأس. رومانيا 278 مليون دولار من تصدير 2.29 مليون رأس. إسبانيا 192 مليون دولار من تصدير 1.49 مليون رأس. الأردن 167 مليون دولار من تصدير 1.78 مليون رأس. البرتغال 89 مليون دولار من تصدير 450.495 رأسا. تركيا 64 مليون دولار من تصدير 541.704 رؤوس. أستراليا 56 مليون دولار من تصدير 524.908 رؤوس. المجر 47 مليون دولار من تصدير 429.509 رؤوس. قيرغيزستان 46 مليون دولار من تصدير 491.119 رأسا. فرنسا 45 مليون دولار من تصدير 490.684 رأسا.

2- الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية

وهذه قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية عام 2022، وفقا لذات الأداة التابعة للبنك الدولي:

1- الأردن 1.78 مليون رأس.

2- الإمارات 356.231 رأسا.

3- الكويت 166.116 رأسا.

4- مصر 23.630 رأسا.

5- سلطنة عمان 19.176 رأسا.

3- الدول الأكثر استيرادا للماشية في العالم

وهذه دول العالم الأكثر استيرادا للماشية الحية عام 2022 وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة"، التابعة للبنك الدولي:

الأردن 270 مليون دولار لاستيراد 2.169 مليون رأس. الكويت 145 مليون دولار لاستيراد 1.6 مليون رأس. قطر 136 مليون دولار لاستيراد نحو مليون رأس. إسرائيل 122 مليون دولار لاستيراد 22.48 مليون رأس. سلطنة عمان 92 مليون دولار لاستيراد 738.940 رأسا. إيطاليا 70 مليون دولار لاستيراد 701.442 رأسا. أوزبكستان 50 مليون دولار لاستيراد 310.692 رأسا. الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 مليون دولار لاستيراد 391.410 رؤوس. أيرلندا 46 مليون دولار لاستيراد 30.898 رأسا. الاتحاد الأوروبي 46 مليون دولار لاستيراد 332.388 رأسا.

4- أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية عام 2022

أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحية عام 2022 وفقا لأداة "الحلول العالمية المتكاملة"، التابعة للبنك الدولي:

الأردن 270 مليون دولار من استيراد 2.167 مليون رأس. الكويت 145 مليون دولار من استيراد 1.16 مليون رأس. قطر 136 مليون دولار من استيراد نحو مليون رأس. عمان 92 مليون دولار من استيراد 738.940 رأسا. الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 مليون دولار من استيراد 391.410 رؤوس.

5- الدول الأكثر امتلاكا للماشية بالعالم

أورد موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الأميركي المختص بالإحصاءات قائمة حول أكثر دول العالم امتلاكا لرؤوس الماشية عام 2024 وفقا لما يلي:

الصين 173.1 مليون رأس ماشية بنسبة 13.7% من الإجمالي العالمي. الهند 68.1 مليون رأس ماشية بنسبة 5.39% من الإجمالي العالمي. أستراليا 63.5 مليون رأس ماشية بنسبة 5.03% من الإجمالي العالمي. نيجيريا 47.7 مليون رأس ماشية بنسبة 3.78% من الإجمالي العالمي. إيران 46.6 مليون رأس ماشية بنسبة 3.69% من الإجمالي العالمي. إثيوبيا 42.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.4% من الإجمالي العالمي. تركيا 41.1 مليون رأس ماشية بنسبة 3.4% من الإجمالي العالمي. السودان 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي. تشاد 38.7 مليون رأس ماشية بنسبة 3.06% من الإجمالي العالمي. بريطانيا 35.6 مليون رأس ماشية بنسبة 2.59% من الإجمالي العالمي. باكستان 32.7 مليون رأس ماشية بنسبة 2.47% من الإجمالي العالمي. الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي. منغوليا 30.9 مليون رأس ماشية بنسبة 2.38% من الإجمالي العالمي. نيوزيلندا 30 مليون رأس ماشية بنسبة 2.06% من الإجمالي العالمي. كينيا 26 مليون رأس ماشية بنسبة 2.1% من الإجمالي العالمي. المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي.

6- الدول الأكثر امتلاكا للماشية عربيا

أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية في 2024 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو":