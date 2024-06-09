البورصة السعودية عند أعلى مستوى في عامين

أغلق معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، وسجل المؤشر السعودي أعلى مستوى في عامين تقريبا، على خلفية مكاسب واسعة للقطاعات، في حين واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي.

وزاد المؤشر السعودي 2.6%، وهو أكبر ارتفاع له في يوم خلال عام تقريبا، مع تحقيق مكاسب لكل الأسهم على المؤشر.

وبلغ حجم التداولات 53 مليار ريال (14.1 مليار دولا)، في حين بلغت الأسهم المتداولة مليار سهم.

وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 3.7%.

كما ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.8% في أول يوم تداول له بعد طرح ثانوي لأسهم الشركة، من المتوقع أن يجمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة النفط العملاقة 5.7% عن سعر السهم في الطرح الثانوي.

وارتفع المؤشر القطري 0.4%، مواصلا مكاسبه للجلسة السابعة، وهي أطول فترة صعود للمؤشر في 6 أشهر.

وزاد المؤشر بدعم من مكاسب جميع القطاعات تقريبا، إذ ارتفع سهم صناعات قطر 0.7%، وسهم قطر لنقل الغاز 2.4%.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى منخفض 0.70%، مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وخارج منطقة الخليج:

تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق منخفضا 2.9%، مع تراجع معظم القطاعات.

ونزل سهم البنك التجاري الدولي 2.8%، وسهم مجموعة طلعت مصطفى 4%.