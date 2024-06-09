ارتفاع سهم أرامكو السعودية بعد طرح ثانوي

ارتفعت أسهم أرامكو السعودية اليوم الأحد، وهو أول يوم تداول بعد طرح ثانوي لأسهم الشركة من المتوقع أن يجمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار.

واستهل سهم أرامكو التداول اليوم بسعر 27.95 ريالا (7.45 دولارات) قبل أن يرتفع إلى 28.35 (7.56 دولارات) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد. وكان قد سجل 28.3 ريالا (7.55 دولارات) في ختام الجلسة السابقة يوم الخميس، وذلك وفق بيانات سوق الأوراق المالية السعودي (تداول).

وتحدد سعر السهم في الطرح الثانوي عند 27.25 ريالا (7.27 دولارات) وهو الحد الأدنى للنطاق السعري المحدد.

نسب التخصيص

وأعلنت أرامكو نسب التخصيص في الطرح الثانوي كالتالي:

المساهمون من المستثمرين المؤسسيين الدوليين: نحو 0.73% من الأسهم المصدرة.

المساهمون من المستثمرين المؤسسيين المحليين: نحو 0.89% من الأسهم المصدرة.

المساهمون من المستثمرين الأفراد: نحو 0.76% من الأسهم المصدرة.

مساهمون آخرون بما يشمل الحكومة السعودية: نحو 97.62% من الأسهم المصدرة.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إنه تمت تغطية الطرح بما بين 4 و5 مرات.

وأضاف أن الطلب الخارجي جاء أعلى من نظيره خلال الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو في 2019 وشهد إقبالا من الصين ومناطق أخرى في آسيا، فيما تحدث آخر عن إقبال من أوروبا.

سهم أرامكو السعودية تراجع خلال تعاملات اليوم من آخر إغلاق له الخميس الماضي (غيتي)

طلب قوي

نقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها قولها، إن الصفقة جذبت طلبا قويا من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان دعمت كذلك بيع الأسهم الذي اجتذب طلبات بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليار دولار.

وأضافت مصادر مطلعة للوكالة أن العرض الثانوي اجتذب حوالي 450 صندوقًا، وأكثر من 125 مستثمرا دوليا جديدا.

وتسعى السعودية لجذب استثمارات دولية لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تهدف لتنويع مواردها بعيدا عن الاعتماد على النفط وذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة لـ2030. إلا أن هذه المساعي أخفقت مرارا في بلوغ الأهداف الموضوعة لحجم تلك الاستثمارات.