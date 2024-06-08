بنسبة 40% تركيا تفرض رسوما إضافية على واردات السيارات من الصين

قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وذلك حسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.

وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة، ويسري القرار اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل.

ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبّق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.

وفي عام 2023، كانت تركيا قد فرضت رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتعد تركيا نفسها سوقا مهما، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات في 2023 بالبلاد.

وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزداد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032، وفق بلومبيرغ.

والخطوة التركية الجديدة تعتبر محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري.

كما تتخذ الحكومة التركية إجراءات للتصدي للتضخم الذي وصل لنحو 75.5% في نهاية مايو/أيار بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي وتضييق عجز الحساب الجاري.