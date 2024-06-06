صادرات تركيا إلى السعودية زادت 150%

قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد) أورهان طوران إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية عام 2023 وصل 6.8 مليارات دولار، في حين يسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، وذلك حسب توقع سابق لرئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجكلي أوغلو.

وفي بيان نشرته (توسياد) اليوم الخميس، بعد زيارة وفد منها إلى السعودية، أشار طوران إلى أن صادرات تركيا إلى المملكة زادت بنسبة 150% عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وأوضح أنهم عقدوا اجتماعات مثمرة وشاملة مع الوزارات ورجال الأعمال وغرف التجارة في المملكة.

ولفت إلى أن الزيارة الأولى للجمعية إلى السعودية كانت مفيدة للغاية لفهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي توفرها المشاريع التي بدأتها السعودية في إطار رؤية 2030.

وذكر أن القطاع الخاص التركي يمكن أن يقدم مساهمات كبيرة في تنفيذ مشاريع السعودية في إطار رؤية 2030.

وقال: "أعتقد أن هناك فرصا مهمة لتطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية وتعميق تعاوننا الاقتصادي".

وفبراير/شباط الماضي، انعقد المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول بمشاركة أكثر من 1200 من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات من البلدين، وسط حديث عن آفاق واسعة للتعاون بين البلدين.

وفي تصريح خلال المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "قبل عدة سنوات فقط، كانت عدة شركات تركية عاملة في السعودية تتراوح بين 20 أو 30 شركة، بينما وصل عددها عام 2023 إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية".

وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.

وأضاف "نحن نتحدث عن فرص استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية. وآمل أن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر من هذه المجالات الاستثمارية".

من جهته، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في المنتدى إن بلاده "ستطلب من الأصدقاء الأتراك المساعدة في مجالات الدفاع والبناء والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار رؤية 2030".