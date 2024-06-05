وقّعت قطر للطاقة اتفاقيتين مع مؤسسة "سي بي سي تايوان" (CPC Corporation, Taiwan) واحدة تتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى "سي بي سي"، والثانية تخص الشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وبحسب بيان لقطر للطاقة وقّع الجانبان اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يتم بموجبها تسليم 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى "سي بي سي" على مدى 27 عاما.

كما وقع الجانبان اتفاقية بيع وشراء حصص تحول بموجبها قطر للطاقة حصة تبلغ 5% مما يعادل خط إنتاج مكافئا واحدا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بسعة 8 ملايين طن سنويا إلى "سي بي سي". وسيجعل هذا من "سي بي سي" شريكا جديدا في المشروع دون أن يؤثر ذلك على حصص الشركاء الآخرين فيه.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع سي بي سي، التي تمتد لأكثر من 3 عقود، وكذلك إلى تجسيد التزامنا الثابت تجاه عملائنا وشركائنا حول العالم".

قطر للطاقة تختار سي بي سي شريكاً في حقل الشمال الشرقي وتوقع معها اتفاقية لتوريد أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/DlWCDeA5Ei — QatarEnergy (@qatarenergy) June 5, 2024

من جهته، قال شون-تشين لي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سي بي سي تايوان "لعبت قطر للطاقة، الشركة الرائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال، دورا مهما في تلبية احتياجات سوق الغاز المحلي في تايوان على مدى العقود الماضية".

وأضاف "لا شك أن الحصة التي حصلت عليها شركة سي بي سي بمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستعزز العلاقة التعاونية بين شركتينا".

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي جزء من الخطة الشاملة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال التي تشمل أيضا مشروعي حقل الشمال الجنوبي والغربي، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا في عام 2030.