قطاع الخدمات الصيني ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص -اليوم الأربعاء- أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو/أيار الماضي بأسرع وتيرة خلال 10 أشهر، بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

نمو متواصل

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايكسين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة الشهر الماضي من 52.5 في أبريل/نيسان الذي قبله، محققا نموًا للشهر الـ17 على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايكسين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع هذا المؤشر -الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع- إلى 54.1 الشهر الماضي مقابل 52.8 في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى خلال عام. وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

موظفون إضافيون

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر، وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وحقق الاقتصاد الصيني بداية قوية بالربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي، لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.