الشيكل يتراجع بعد تهديد إسرائيل بضرب لبنان

انخفض الشيكل (العملة المحلية الإسرائيلية) 0.6% مقابل الدولار إلى 3.71 شياكل، اليوم الأربعاء، بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للقيام "بتحرك قوي للغاية" ضد حزب الله اللبناني.

جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو عند الحدود الشمالية مع لبنان، وقال إن إسرائيل مستعدة لتحرك قوي في الجبهة الشمالية.

استهداف متكرر

ويستهدف حزب الله بشكل متكرر البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود -والتي تم إخلاء الكثير منها- بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، في توسع لتداعيات حرب إسرائيل على غزة.

وأدت الصواريخ إلى إشعال حرائق غابات ضخمة هذا الأسبوع، أتت على مساحات كبيرة من الأراضي شمال إسرائيل.

وقال نتنياهو "من يعتقد أنه يستطيع إيذاءنا وأننا سنقف مكتوفي الأيدي يرتكب خطأ فادحا. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال. وبطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار منذ 8 أشهر بالتزامن مع حرب غزة، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وتعتبر الأعمال القتالية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله الأسوأ منذ حرب عام 2006 بينهما، وقد دفعت عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود إلى النزوح.