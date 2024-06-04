عائدات السياحة في المغرب ترتفع بنسبة 10.6%

أعلن المغرب ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 10.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 3.2 مليارات دولار.

وأوضحت وزارة السياحة -في بيان أمس الاثنين- أن هذه المؤشرات "تعكس الأداء الحيوي المتزايد للسياحة المغربية" (مما) يعزز آفاق النمو لنهاية السنة.

ونقل البيان عن الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، قولها "كان الانتعاش في عائدات السياحة متوقعا بالنظر إلى عدد الوافدين، وهو ما يظهر أن البلاد تظل وجهة مفضلة، قادرة على تحقيق عائدات مهمة".

وأضافت عمور أن بلادها ستواصل تعزيز عرضها السياحي، خاصة من خلال تنويع الأنشطة الترفيهية، لتحقيق هدف الوصول إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بحلول عام 2026.

وأوضحت أن السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد، بموازاة العمل على تعزيز مساهمتها بشكل أكبر.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا بحلول العام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال عام 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة.

وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.