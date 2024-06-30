مصر.. 4 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ33 مليار دولار

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد إن صندوق مصر السيادي وقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء على حسابه في فيسبوك تم توقيع:

الاتفاقية الأولى مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد.

الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (Ocior Energy)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4 مليارات و250 مليون دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.

الاتفاقية الثالثة مع تحالف شركة طاقة عربية و"فولتاليا" (VOLTALIA)، بقيمة 3 مليارات و460 مليون دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة .

أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات: "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام" للمرافق، و"إنفينيتي باور" القابضة، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بتلك المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق أن هناك فرصة مهمة لأن تكون مصر مصدرا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الإمكانات الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم تصديره إلى القارة الأوروبية، بديلا عن مصادر الطاقة التقليدية.