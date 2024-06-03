النفط يستقر بعد قرار أوبك بلس تمديد خفض الإنتاج

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، وسط تأرجح بين ارتفاع وتراجع طفيفين، بينما يقيم المستثمرون قرار تحالف أوبك بلس أمس بتمديد الخفض في إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025 بدلا من نهاية العام الجاري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.06 سنت، أو 0.06% إلى 80.82 دولارا للبرميل، وقت إعداد هذا التقرير. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو/تموز 16 سنتا، أو 0.21% إلى 76.82 دولارا.

وهبط خام برنت 0.6% عند آخر تسوية الأسبوع الماضي، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1%.

ويخفض أوبك بلس -المكون من 22 دولة منتجة للنفط، والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا- الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي.

التخفيضات

وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من 8 دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، تنتهي بحلول نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.

لكن التحالف وافق أمس على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024.

وسيلغي أوبك بلس تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى سبتمبر/أيلول 2025.

وقال محللون إن المستثمرين سيستغرقون بعض الوقت في حساب تخفيضات الإنتاج واستيعاب القرار.

وقالت فاندانا هاري من مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط "أعتقد بشكل عام أن القرار جاء عكس التوقعات بعض الشيء، لأن السوق لم تكن تتوقع أن يبدأ أوبك بلس تمديد التخفيضات في الربع الأخير".