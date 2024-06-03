أكبر 10 دول إنتاجا وتصديرا لفاكهة المانغو.. ومصر الأولى عربيا

تعد المانغو من الفواكه المحببة لدى كثيرين حول العالم لما تتمتع به من تنوع في الشكل والطعم والفوائد، وقد زادت قيمة صادراتها في 2023 إلى 1.51 مليار دولار بواقع 4.6% مقارنة بعام 2022.

أكبر 10 دول مصدرة للمانغو في العالم من حيث القيمة

نشر موقع تريديمكس الهندي المتخصص في الشأن الاقتصادي قائمة بأكثر بلدان العالم تصديرا للمانغو عام 2023.

وهذه قائمة بأكبر 10 دول منتجة للمانغو في العالم عام 2023 من حيث العائدات والمساهمة في الصادرات العالمية:

المكسيك: 575.36 مليون دولار بنسبة 30.08%. هولندا: 381.72 مليون دولار بنسبة 25.27%. البرازيل: 315.69 مليون دولار بنسبة 20.90%. الهند: 148.36 مليون دولار بنسبة 9.8%. الولايات المتحدة: 48.23 مليون دولار بنسبة 3.19%. ألمانيا: 40.24 مليون دولار بنسبة 2.66%. بوركينا فاسو: 27.63 مليون دولار بنسبة 1.83%. البرتغال: 27.22 مليون دولار بنسبة 1.8%. جنوب أفريقيا: 17.18 مليون دولار بنسبة 1.14%. المملكة المتحدة: 12.82 مليون دولار بنسبة 0.85%.

أكثر دول العالم إنتاجا للمانغو

وهذه أكثر دول العالم إنتاجا للمانغو عام 2023 وفقا لموقع تريديمكس:

الهند: 25 مليون طن. الصين: 3.8 ملايين طن. إندونيسيا: 3.6 ملايين طن. باكستان: 2.7 مليون طن. المكسيك: 2.4 مليون طن. البرازيل: 2.1 مليون طن. ملاوي: 1.7 مليون طن. تايلند: 1.6 مليون طن. بنغلاديش: 1.5 مليون طن. فيتنام: 1.4 مليون طن.

أشهر 10 أنواع للتصدير

وهذه أشهر 10 أنواع مانغو يتم تصديرها عالميا، وفقا للموقع الاقتصادي ذاته:

ألفونسو. كينت. تومي أتكين. كيسار. هادن. أتولفو. فرانسيس. كيت. بانغانابالي. بادامي.

أكبر 10 دول أفريقية منتجة للمانغو

ووفقا لموقع "ووالد بوبيوليشن ريفيو" الأميركي المتخصص في شؤون السكان حول العالم فإن أكبر 10 دول أفريقية منتجة للمانغو عام 2021 جاءت كما يلي:

ملاوي: 1.7 مليون طن. مصر: 1.3 مليون طن. نيجيريا:927.1 ألف طن. مالي: 887 ألف طن. كينيا: 752.8 ألف طن. السودان: 705.7 آلاف طن. تنزانيا: 447.3 ألف طن. مدغشقر: 299.3 ألف طن. الكونغو الديمقراطية: 296.3 ألف طن. غينيا: 199.3 ألف طن.

أكبر 10 دول عربية منتجة للمانغو

وجاءت أكبر 10 دول عربية منتجة للمانغو عام 2021 كما يلي، وفق "ووالد بوبيوليشن ريفيو":

مصر: 1.3 مليون طن. السودان: 705.7 آلاف طن. اليمن: 336.5 ألف طن. السعودية: 88.7 ألف طن. عُمان: 16.1 ألف طن. الإمارات: 10.4 آلاف طن. فلسطين: 10.4 آلاف طن. الصومال: 1.3 ألف طن. جيبوتي: 598 طنا. المغرب: 100 طن.

حقائق عن المانغو

نشرت الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا يتضمن حقائق مثيرة ترتبط بالمانغو وفقا لما يلي:

أنواع متعددة: ثمة مئات الأنواع من المانغو منها الدسم والحلو والحمضي والحار وبعضها شبيه بالأناناس.

ثمة مئات الأنواع من المانغو منها الدسم والحلو والحمضي والحار وبعضها شبيه بالأناناس. فاكهة وطنية : تعد المانغو فاكهة وطنية في كل من باكستان والهند والفلبين كما أنها شجرة وطنية في بنغلاديش.

: تعد المانغو فاكهة وطنية في كل من باكستان والهند والفلبين كما أنها شجرة وطنية في بنغلاديش. اشتقاق الاسم : يشتق الاسم الإنجليزي للمانغو (mango) من الكلمة التاميلية (mankay) أو الكيرالية "نسبة لولاية كيرالا الهندية" (mangga).

وعندما استوطن تجار برتغاليون جنوب اليمن، تبنوا الكلمة (manga)، وظهرت كلمة (mango) من رحم تجارة البريطانيين مع جنوب الهند في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

: يشتق الاسم الإنجليزي للمانغو (mango) من الكلمة التاميلية (mankay) أو الكيرالية "نسبة لولاية كيرالا الهندية" (mangga). وعندما استوطن تجار برتغاليون جنوب اليمن، تبنوا الكلمة (manga)، وظهرت كلمة (mango) من رحم تجارة البريطانيين مع جنوب الهند في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. بدء زراعتها : بدأت زراعة المانغو في الهند منذ ما يزيد على 5 آلاف عام.

: بدأت زراعة المانغو في الهند منذ ما يزيد على 5 آلاف عام. أقدم شجرة : تقع أقدم شجرة مانغو بالعالم في منطقة وسط الهند وما تزال تنتج ثمار تلك الفاكهة رغم مرور كل هذه الأعوام الطويلة.

: تقع أقدم شجرة مانغو بالعالم في منطقة وسط الهند وما تزال تنتج ثمار تلك الفاكهة رغم مرور كل هذه الأعوام الطويلة. المانغو في الولايات المتحدة: كان ديفيد فيرتشايلد مكتشفا زراعيا يعمل لدى الحكومة الأميركية في مطلع القرن العشرين، وحينما كان في الهند، حاول نقل الكثير من ثمار المانغو على متن سفينة تتجه إلى الولايات المتحدة.

بيد أن الحجم الثقيل للحمولة أعاقت تلك المهمة مما حداه أن يجعل آلاف الأطفال الهنود إلى أكل ثمار المانغو وترك البذور فحسب لزرعها في مسقط رأسه.

ما تزال بعض أنواع المانغو التي زرعها فيرتشايلد تطرح ثمارها حتى يومنا هذا في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية.