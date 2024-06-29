اقتصاد|مصر

فون دير لاين: شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 40 مليار يورو في مصر

فون دير لاين قالت إن الاتحاد الأوروبي ومصر بدآ جني ثمار العلاقة الوثيقة بينهما (رويترز)
29/6/2024

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، توقيع الشركات الأوروبية أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في كلمة خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بمصر "مر 100 يوم فقط على بدء حقبة جديدة من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبدأنا نجني ثمار هذه العلاقة الوثيقة".

وأضافت أن "أوروبا تعد أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتشكل الاستثمارات الأوروبية نحو 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر".

This handout picture released by the Egyptian Presidency on March 17, 2024 shows European Commission President Ursula von der Leyen (L) and Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi presenting signed declarations after their summit with the leaders of Austria, Belgium, Cyprus, Greece, and Italy, in Cairo on March 17, 2024. - The EU chief and five European leaders visited cash-strapped Egypt on March 17 to announce a 7.4-billion-euro financial package focussed on boosting energy trade and stemming irregular migrant flows to the 27-member bloc. (Photo by Egyptian Presidency / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN PRESIDENCY " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === /
الاتحاد الأوروبي تعهد لمصر قبل 3 أشهر بمزيد من المساعدات المالية والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية (الفرنسية)

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد قبل 3 أشهر بتقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر، والمزيد من الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية وزيادة مهارات العمال.

وأضافت "في مارس/آذار، أعلنا عن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو".

وتابعت "اليوم نوقع على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، وهذه الحزمة ستعمل على تعزيز أجندة الإصلاح التي يحتاجها القطاع الخاص في مصر".

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات الإستراتيجية في مصر، مضيفة "نهدف إلى تفعيل استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو".

وكشفت فون دير لاين عن توقيع الشركات الأوروبية خلال المؤتمر لأكثر من 20 اتفاقية أو مذكرة تفاهم جديدة مع شركائها المصريين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو.

المصدر : وكالة الأناضول