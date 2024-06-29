فون دير لاين: شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 40 مليار يورو في مصر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، توقيع الشركات الأوروبية أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في كلمة خلال افتتاح المؤتمر المنعقد بمصر "مر 100 يوم فقط على بدء حقبة جديدة من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبدأنا نجني ثمار هذه العلاقة الوثيقة".

وأضافت أن "أوروبا تعد أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتشكل الاستثمارات الأوروبية نحو 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر".

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد قبل 3 أشهر بتقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر، والمزيد من الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية وزيادة مهارات العمال.

وأضافت "في مارس/آذار، أعلنا عن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو".

وتابعت "اليوم نوقع على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، وهذه الحزمة ستعمل على تعزيز أجندة الإصلاح التي يحتاجها القطاع الخاص في مصر".

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات الإستراتيجية في مصر، مضيفة "نهدف إلى تفعيل استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو".

وكشفت فون دير لاين عن توقيع الشركات الأوروبية خلال المؤتمر لأكثر من 20 اتفاقية أو مذكرة تفاهم جديدة مع شركائها المصريين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو.