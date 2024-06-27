الشركة السعودية لشراء الطاقة تشتري 5.5 غيغاوات لمشروعات طاقة شمسية

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لـ3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية 5.5 غيغاوات، مع تحالف شركة أكواباور، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار البرنامج الوطني السعودي للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة السعودية.

مشروعات ثلاثة

وتشمل هذه المشروعات:

مشروع حضن في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.58762 سنتا لكل كيلووات/ساعة (5.95356 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع المويه في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2,000 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.60852 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.03194 هللات لكل كيلووات/ساعة). مشروع الخشيبي في منطقة القصيم، بسعة تبلغ 1,500 ميغاوات، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 1.67289 سنتا لكل كيلووات/ساعة (6.27334 هللات لكل كيلووات/ساعة).

مشروعات الطاقة المتجددة

يُشار إلى أن المملكة ستطرح سنويا، ابتداء من العام الحالي مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بسعة تبلغ 20 غيغاواتا، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواتا بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الطاقة.

ومنذ البدء في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وحتى الآن، تمت ترسية 21 مشروعا للطاقة المتجددة بإجمالي سعات تتجاوز 19 غيغاواتا، منها 7 مشروعات سعتها الإجمالية 4.1 غيغاوات تم ربطها بالشبكة، و8 مشروعات سعتها الإجمالية 8.2 غيغاوات تحت الإنشاء، و6 مشروعات سعتها الإجمالية 7 غيغاوات في مرحلة تحقيق الإغلاق المالي.

بالإضافة إلى هذه المشروعات، تم منذ بداية عام 2024 حتى اليوم، طرح 6 مشروعات أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 6.7 غيغاوات كما تتضمن خطة هذا العام طرح مشروعات إضافية، لتحقيق الهدف المرحلي المُتمثل في طرح مشروعاتٍ بسعة 20 غيغاواتا من الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال هذا العام.